Τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο μεγαλομέτοχος της ΟΛΘ Α.Ε., Ιβάν Σαββίδης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συναντήθηκε με στελέχη της εταιρείας, ενημερώθηκε για τον επενδυτικό σχεδιασμό και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις υποδομές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, με κορυφαίο την εμβληματική επένδυση στον Προβλήτα 6. Η επέκταση του Προβλήτα 6 αποτελεί έργο-ορόσημο για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς θα του επιτρέψει να εξυπηρετεί πλοία εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών, δυναμικότητας έως 24.000 TEU.

Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού, να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη κομβικό σημείο στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο κ. Σαββίδης επισκέφθηκε, επίσης, το ιστορικό κτίριο της ΠΑΕΓΑΕ, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο της αποκατάστασής του από τη Dimera Land & Properties. Με συνολική επιφάνεια 13.872 τ.μ., το ακίνητο πρόκειται να μετατραπεί σε σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, με πιστοποίηση LEED Gold, φιλοξενώντας –μεταξύ άλλων– τα νέα γραφεία της Deloitte, το Εφετείο Θεσσαλονίκης και δικαστικές υπηρεσίες.