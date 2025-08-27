Την πρώτη του προπόνηση εν όψει της νέας σεζόν έκανε ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες των πρωταθλητών Ελλάδας, αφού πέρασαν από τις καθιερωμένες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, πήγαν στο ΣΕΦ και ξεκίνησαν τη δουλειά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος και ρωτήθηκε αν οι πρωταθλητές θα αποκτήσουν κάποιον παίκτη.

«Θέλεις βάθος στον πάγκο. Εμείς, έχουμε πολύ. Αν η ερώτηση είναι αν θα πάρουμε άλλον παίκτη, η απάντησή μου είναι ότι εξαρτάται από το πώς θα αξιολογήσουμε την ομάδα μας στα φιλικά. Φυσικά, πάντα έχουμε τα μάτια μας στην αγορά. Οι πρόεδροι είναι πάντα διατεθειμένοι να βοηθήσουν σε κάθε επίπεδο. Εμείς θα πάρουμε παίκτη μόνο αν πιστεύουμε ότι θα μπορεί ταιριάξει στην ομάδα μας ότι θα τη βοηθήσει να γίνει καλύτερη. Εμείς δεν θα πάρουμε παίκτη επειδή πιέζουν στα social media», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

«Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο και τίποτα εύκολο σε αυτού του επιπέδου τις ομάδες. Καταρχάς να ευχηθώ σε όλους υγεία. Ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψουμε σοβαρά και υπεύθυνα για να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Νομίζω ότι έχουμε τα συστατικά εκείνα που χρειάζεται για να είμαστε μία ομάδα. Όπως πάντα θα είμαστε μετριοπαθείς, θα είμαστε «ταπεινοί», αλλά πιστεύουμε πολύ στο ρόστερ που έχουμε.

Εμείς, συνήθως, ξέρετε υπάρχουν πρωταθλητές των μεταγραφών, υπάρχουν σε κάποια fantasy παιχνίδια, όπου ο καθένας παίρνει τους παίκτες του και αυτό αξιολογεί λίγο τι θα κάνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που τελικά διαμορφώνουν μία ομάδα. Φυσικά, το ρόστερ είναι σημαντικό αλλά και η δουλειά, η διαχείριση των κρίσεων, η υγεία όπως είπατε κι εσείς είναι σημαντικά πράγματα. Αν έχουμε υγεία θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις».