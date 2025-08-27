Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ μίλησε για τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, τις δημοσκοπήσεις αλλά και τα σενάρια επανόδου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Με εισαγωγική παρατήρηση ότι «πέραν των δημοσιονομικών και των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, μας ενδιαφέρει η σταθερή αύξηση των εισοδημάτων», επεσήμανε ότι «γι’ αυτό έχουμε θέσει ως προτεραιότητα σε αυτή τη ΔΕΘ την ενίσχυση της οικογένειας και τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη», επαναλαμβάνοντας έτσι τους δύο άξονες των κυβερνητικών ανακοινώσεων σε δέκα ημέρες από σήμερα.

Στην πορεία της συζήτησης, ο Θ. Κοντογεώργης αφού αναγνώρισε ότι «η οικονομική ανάπτυξη δεν εισπράττεται πλήρως από πολλές κοινωνικές ομάδες – κι εδώ είναι μια σταθερή βελτίωση – χρειάζονται ακόμη βήματα προκειμένου να γίνει αυτή πιο αισθητή», διαβεβαίωσε ότι «σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η δουλειά που κάνουμε» και προσέθεσε: «Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η χώρα είναι σε μια πολύ διαφορετική και καλύτερη κατάσταση από ό,τι αρκετά χρόνια πριν. Δεν υπάρχει ανασφάλεια ως προς την πορεία της χώρας, δεν υπάρχει θέμα επιτήρησης επιτροπείας, μνημονίων -αυτό θα γίνει μόνο αν επιστρέψουμε σε συνταγές του παρελθόντος».

Μιλώντας ακολούθως για δημοσκοπήσεις, απάντησε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει υπ’ όψιν της όλες τις μετρήσεις, «ακόμη και αυτές του καλοκαιριού». Ωστόσο, συμπλήρωσε, «οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, προς το τέλος του μήνα, ίσως αποτυπώνουν μια πιο ακριβή εικόνα στο πού βρίσκεται η κοινωνία». Εξάλλου, στα ποιοτικά στοιχεία «όλες οι δημοσκοπήσεις κατατείνουν» σε ζητήματα, όπως η ακρίβεια, τα εισοδήματα, το στεγαστικό.

Επιστρέφοντας στην οικονομία και δη τη φορολογία, σημείωσε ότι «σε σχέση με τη φορολόγηση ήμασταν συνεπείς ως προς τις δεσμεύσεις μας και το 2019 και το 2023. Υπάρχει μείωση και… κοντός ψαλμός αλληλούια, θα τα πούμε και μετά από 15 ημέρες» και υπογράμμισε τη μείωση 30 ποσοστιαίων μονάδων στο δημόσιο χρέος και την ταυτόχρονη αύξηση 30% του ΑΕΠ.

Στο σημείο αυτό, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ζήτησε να δουν όλοι τι γίνεται στη Γαλλία, η οποία «βρίσκεται σε επιτήρηση και αντιλαμβάνεστε την πολιτική αστάθεια εξ αυτού του λόγου. Το πρόσφατο παρελθόν – όσο και αν κάποιοι θέλουν να αναβιώσει – μας απομακρύνει από τέτοιες πολιτικές λογικές», παρατήρησε. Ενώ την ώρα που «στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούν για αύξηση φόρων, εδώ συζητάμε και προχωράμε σε μειώσεις. Επομένως σε αυτό το δρόμο πρέπει να συνεχίσουμε», διεμήνυσε.

Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη, την Πέμπτη, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου, εκτός των συναντήσεων με τους τοπικούς φορείς, «θα παρουσιασθεί η εξέλιξη των έργων που γίνονται στην πόλη. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει και έχει αλλάξει σελίδα», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Σε μια αναλυτική τοποθέτησή του για το αίτημα της αντιπολίτευσης να δοθεί ο 13ος και 14ος μισθός στους δημόσιους υπαλλήλους, αντέτεινε ότι «τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας είναι συγκεκριμένα και σε σχέση με τον 13ο και τον 14ο μισθό, τις συντάξεις -όλα αυτά συμποσούνται σε 8 δισεκ. Ακόμη και ένα μέρος αυτών θα αναιρούσαν τη φιλοσοφία και τη δυνατότητα να παρέχεις σε περισσότερες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες που χρειάζονται ενίσχυση», τόνισε και συνέχισε: «Καταλαβαίνω ότι υπάρχει λογική πλειοδοσίας κι ότι η αντιπολίτευση πρέπει να πει κάτι. Εμείς θα επιμείνουμε στους άξονες που έχουμε αναφέρει και θα υπάρχει αισθητή ενίσχυση».

Στο τραπέζι της συνέντευξης και τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου, με τον Θανάση Κοντογεώργη να επιμένει ότι «χρειάζεται μια θεσμική προσήλωση στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Έχει τοποθετηθεί κι ο πρωθυπουργός. Θεωρούμε ότι με μονοκομματικές κυβερνήσεις τα πράγματα λειτουργούν καλύτερα, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Οι πολίτες θα το αξιολογήσουν το 2027 κι εκείνοι θα καθορίσουν τους συσχετισμούς». Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του ότι από το αποτέλεσμα της κυβερνητικής δουλειάς θα καθορισθεί η κρίση των πολιτών.

Ερωτηθείς για τη φημολογία να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, είπε πως είναι δικαίωμά του να επανέλθει, αλλά, συμπλήρωσε, «είναι πολύ νωπές οι μνήμες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛΛ, που είχαμε μια οικονομική, κοινωνική και θεσμική πτώχευση. Αφού μιλάμε όμως για έναν πρώην πρωθυπουργό αυτό που έχει σημασία είναι ποια είναι η διαδικασία αυτοκριτικής», παρατήρησε. Με άλλα λόγια, «δεν έχουμε ακούσει τι πήγε λάθος, ενώ γίνεται προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία για κάποια γεγονότα».

Και, στη συνέχεια, ανέφερε: «Υπενθυμίζω πριν λίγους μήνες όταν υπήρχε έντονη περίοδος λόγω της τραγικής υπόθεση των Τεμπών, ο ίδιος (σσο κ. Τσίπρας) ήταν βιτριολικός και διαιρετικός, όπως ο λόγος που χαρακτήριζε και την κυβερνητική περίοδό του. Από έναν πρώην πρωθυπουργό, εφόσον θέλει να μπει σε αυτήν τη διαδικασία, θα περίμενα να έχει κάτι να πει». Αντιθέτως, κατέληξε, «αν δεν υπάρχει διαδικασία αυτοβελτίωσης, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι θα δουν …μια από τα ίδια».

Σε άλλη, μάλιστα, συνέντευξή του, στο Mega news εξέφρασε την ελπίδα του να μην υπάρξει ακραία, όπως είπε, πόλωση και να μπορούν οι υπεύθυνες τουλάχιστον δυνάμεις, όσες θέλουν να λογίζονται ως τέτοιες, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, να καταθέσουν σοβαρές προτάσεις προκειμένου να υπάρξει αντιπαράθεση επιχειρημάτων που βοηθά τους πολίτες να κατανοήσουν τις πολιτικές, να κρίνουν και να συγκρίνουν. Η κυβέρνηση δεν θα προσχωρήσει σε λογικές ακραίας πόλωσης και διαιρετικού λόγου – όπως αυτές που υπηρέτησαν κάποιοι στο παρελθόν, με πρώτο τον κ. Τσιπρα, και που τώρα θέλουν να επαναφέρουν, κατέληξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Κοντογεώργης.

Πηγή: ΑΠΕ