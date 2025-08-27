Την περιέργεια δεκάδων θεατών κατάφεραν να προσελκύσουν μερικές κοτομπουκιές με χαβιάρι που πωλούνται στο τουρνουά US Open για το υπέρογκο ποσό των 100 δολαρίων, με πολλούς να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τον παράξενο συνδυασμό.

«Αυτό είναι το χειρότερο κοτόπουλο που έφαγα ποτέ στη ζωή μου», είπε η Lisa Zizzo, μια 48χρονη από τη Φλόριντα που η New York Post αγόρασε ένα κουτί με έξι κοτομπουκιές χαβιαριού στο περίπτερο Coqodaq έξω από το στάδιο Arthur Ashe και προτείνει στον κόσμο να αγοράσει απλά McDonald’s.

Η 48χρονη, ωστόσο, ήταν μόνο μία από τους αμέτρητους πελάτες που περίμεναν στην ουρά για να απολαύσουν την περίεργη προσφορά, η οποία περιλαμβάνει έξι νάγκετς, κρεμ φρες, τουρσί ντάικον, φρέσκα κρεμμυδάκια και ένα κουτάκι χαβιάρι.

Άλλοι παραδέχτηκαν ότι «έπεσαν» πάνω στο περίεργο πιάτο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απλά έπρεπε να το δοκιμάσουν.

«Το είδαμε στο Instagram. Είμαστε εύκολοι στόχοι», είπε μια κοπέλα στη New York Post.

Η Marjorie Graaven, μια 50χρονη που επισκέφθηκε τη χώρα από τη Σιγκαπούρη και έδωσε επίσης τα χρήματά της για ένα κουτί κοτομπουκιές, είπε πως αν και χάρηκε που το δοκίμασε, είναι βέβαιη ότι δεν θα το αγόραζε ξανά.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν δίστασαν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους με τον παράξενο συνδυασμό με ένα σχόλιο στο instagram να γράφει: «Τι στο δια… είναι αυτό;».

«Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν γούστο», γράφει ένας άλλος χρήστης.

Άλλοι χαρακτήρισαν το χαβιάρι με κοτομπουκιές την επιτομή του US Open, του οποίου τα εισιτήρια αρχίζουν από 150 με 230 δολάρια για βασικά πακέτα – αλλά μπορούν να φτάνουν τα 21.000 δολάρια.