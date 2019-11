Βρετανία: Δεκάδες άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα μετά από διαρροή επικινδύνου χημικού

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μεγάλη Βρετανία και πιο συγκεκριμένα στο Maidstone, στην κομητεία του Kent καθώς υπάρχουν υποψίες για διαρροή επικινδύνου χημικού.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 57 άτομα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναπνοής τους. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην Sutton Road, Langley, κοντά στο Maidstone, του Kent.

Τρία ασθενοφόρα, πέντε πυροσβεστικές μηχανές, αξιωματικοί επικίνδυνων υλικών και μια ειδική χημική μονάδα έχουν σπεύσει στο σημείο.

57 people are being treated for breathing difficulties after a suspected chemical leak near Maidstone, Kent. Emergency services were sent with a hazards team to a commercial site in Langney. #HeartNews pic.twitter.com/sexlzxZJzD

— Heart South News (@HeartSouthNews) November 6, 2019