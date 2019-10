O Jeff Bezos μπήκε σε σχολική τάξη και δεν τον αναγνώρισε κανείς

Viral έγινε η στιγμή που ο Jeff Bezos μπήκε σε τάξη σχολείου και κανένας έφηβος δεν τον κατάλαβε.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Amazon, μπήκε σε μία τάξη λυκείου και κανένας από τους έφηβους δεν τον αναγνωρίσε. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συστήθηκε, φαίνεται ότι οι έφηβοι δεν έδωσαν πολύ σημασία, ενώ πολλοί συνέχισαν να κάνουν την εργασία τους μπροστά στους υπολογιστές.

