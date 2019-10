Συγχαρητήρια Τραμπ στον Τριντό: Θαυμάσια νίκη έπειτα από σκληρό αγώνα

Τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, ο οποίος φαίνεται να αναδεικνύεται νικητής των εκλογών στη χώρα, αν και δεν δείχνει να εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, συνεχάρη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τα ως τώρα αποτελέσματα των εκλογών υποδεικνύουν ότι ο Τριντό θα αναλάβει δεύτερη θητεία, αν και θα κληθεί, όπως φαίνεται, να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας.

«Συγχαρητήρια στον Τζάστιν Τριντό για τη θαυμάσια νίκη του που κέρδισε έπειτα από σκληρό αγώνα» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, επαινώντας τον Καναδό πρωθυπουργό διότι υπηρετεί «καλά» τη χώρα του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συνεχίσει να «συνεργάζεται μαζί του» για τη «βελτίωση της κατάστασης στις δύο χώρες».

Congratulations to @JustinTrudeau on a wonderful and hard fought victory. Canada is well served. I look forward to working with you toward the betterment of both of our countries!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019