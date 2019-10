Η απάντηση της Βικτόρια Μπέκαμ για το αν κόβεται το σεξ με τον Ντέιβιντ

Καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή του αμερικάνικου δικτύου ABC βρέθηκε το Σάββατο η Βικτόρια Μπέκαμ. Η γνωστή επιχειρηματίας μίλησε για την κοινή πορεία της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ καθώς φέτος συμπλήρωσαν 20 χρόνια γάμου.

Όταν η παρουσιάστρια της εκπομπής τη ρώτησε. «Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε σε εκείνον;» η Βικτόρια Μπέκαμ της απάντησε: «Προφανώς και είναι απίστευτα όμορφος, αλλά ο Ντέιβιντ είναι ο πιο υπέροχος άνδρας και φανταστικός πατέρας και αληθινή έμπνευση για όλους μας. Εργάζεται πολύ σκληρά. Είμαι πολύ τυχερή που έχω βρει την αδερφή ψυχή μου».

Όταν όμως η Τζόι Μπεχάρ της είπε «πρέπει να είσαι φίλη με κάποιον μετά από τόσα χρόνια που περάσατε μαζί. Γιατί από σεξ, ε…», η Βικτόρια Μπέκαμ και της απάντησε χαμογελώντας:«Μην ανησυχείς γι’ αυτό».

"I'm lucky to have him as my soul mate."

Victoria Beckham looks back on 20 years of marriage to David Beckham, calling him "the most wonderful husband and fantastic father." ❤️ https://t.co/f8u2wbJuik pic.twitter.com/Xn6Yh36iYV

— The View (@TheView) 19 Οκτωβρίου 2019