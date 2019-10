Ώρα Brexit: Σε εξέλιξη η συζήτηση στο βρετανικό κοινοβούλιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη συνεδρίαση στο βρετανικό κοινοβούλιο κατά την οποία θα εξεταστεί αποκλειστικά η συμφωνία για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια έξοδος που είναι προγραμματισμένη για τις 31 Οκτωβρίου.

Οι βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν επί της συμφωνίας του Brexit που απέσπασε την τελευταία στιγμή, την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον στις Βρυξέλλες.

Στο Κοινοβούλιο επικρατεί ένταση και αντιπαραθέσεις, ωστόσο έξω από αυτό τα πράγματα δεν διαφέρουν ιδιαίτερα.

Μεγάλες διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από το πρωί, από πολίτες που δηλώνουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο του Τζόνσον και επιθυμούν την παραμονή της χώρας στην ΕΕ.

And we're off! Thousands of people from all corners of our country, all ages and backgrounds, making sure our message is heard loud and clear - give the people the #FinalSay on Brexit. @peoplesvote_uk #PeoplesVoteMarch ???????? pic.twitter.com/tKyeQZKFBO

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 19 Οκτωβρίου 2019