Ιαπωνία: Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του πλήγματος του τυφώνα Χαγκίμπις

Tουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος του τυφώνα Χαγκίμπις, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ, ενώ 110.000 στελέχη σωστικών συνεργείων θα περάσουν όλη τη νύχτα επί ποδός, για να συνδράμουν κατοίκους που παγιδεύτηκαν εξαιτίας πολυάριθμων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σπίτια βυθισμένα στα νερά, κατολισθήσεις, χείμαρροι: ο τυφώνας έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις, ποσότητες κατακρήμνισης ρεκόρ, σπέρνοντας την καταστροφή τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην κεντρική και στην ανατολική Ιαπωνία.

Κάτοικοι θάφτηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων, πνίγηκαν μέσα στα σπίτια τους, ή σκοτώθηκαν όταν τα αυτοκίνητά τους παρασύρθηκαν από χείμαρρους, ανάμεσά τους κι ένα παιδί.

Το βράδυ χθες Κυριακή, ιαπωνικά μέσα ενημέρωσαν μετέδωσαν πως ο πιο πρόσφατος απολογισμός ανέρχεται σε 35 νεκρούς και 11 αγνοούμενους.

Εκτεταμένες πλημμύρες συνεχίζουν να πλήττουν την κεντρική νομαρχία Ναγκάνο, όπου αντιπλημμυρικό ανάχωμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα τα νερά του ποταμού Τσικούμα να σαρώσουν κατοικημένη περιοχή και σπίτια να πλημμυρίσουν ως τον πρώτο όροφο.

«Αυτή τη στιγμή 110.000 αστυνομικοί, πυροσβέστες, ακτοφύλακες και στρατιωτικοί (...) κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κι αυτό θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα», διαβεβαίωσε ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε.

Σε αυτούς συγκαταλέγονται 31.000 στρατιωτικοί με 130 αεροσκάφη, κυρίως ελικόπτερα. Πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK εικονίζουν ένα από αυτά καθώς διασώζει κατοίκους παγιδευμένους πάνω σε σκεπές σπιτιών στη Ναγκάνο.

A wide area along the Chikuma River in Nagano has been inundated with the torrential rain brought by Hagibis. City officials received many reports of houses flooded up to the second floor. Rescue operations are underway with Self Defense Force helicopters.#Hagibis #Typhoon pic.twitter.com/zoW21azFQ5

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 13 de octubre de 2019