«Η Βόρεια Ιρλανδία δεν θα δεχτεί παραμονή στην τελωνειακή ένωση με την ΕΕ»

Ο εξαναγκασμός για παραμονή της Βόρειας Ιρλανδίας στην τελωνειακή ένωση με την ΕΕ είναι κάτι «περισσότερο από τρελό» και απαράδεκτο, δήλωσε η επικεφαλής του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος της βρετανικής επαρχίας Άρλιν Φόστερ, αναφερόμενη στις δηλώσεις που φέρεται να έκανε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

«Τα σχόλια της καγκελαρίου στον πρωθυπουργό ότι η Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να παραμείνει στην τελωνειακή ένωση με την ΕΕ για πάντα αποκαλύπτουν τώρα τον πραγματικό στόχο του Δουβλίνου και της ΕΕ. Το να ζητηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να αφήσει ένα τμήμα του κυρίαρχου εδάφους του σε ξένο οργανισμό, στον οποίο το ΗΒ δεν θα συμμετέχει και στο οποίο δεν θα έχουμε λόγο, είναι περισσότερο από τρελό. Καμία βρετανική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί μία τέτοια παράδοση» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της και προσθέτει: «Ο αληθινός σκοπός του ‘backstop' τώρα είναι φανερός σε όλους. Όσοι υποστήριξαν με σθένος το backstop ως το καλύτερο για τις δύο πλευρές μπορούν να διαπιστώσουν τώρα το λάθος αυτής της εκτίμησης. Δεν ήταν ούτε προσωρινό ούτε μία πολιτική ασφάλειας».

Η Αρλίν Φόστερ ισχυρίζεται ακόμη ότι οι προτάσεις του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον αποκάλυψαν τις πραγματικές προθέσεις του Δουβλίνου να εγκλωβίσει τη Βόρεια Ιρλανδία στην τελωνειακή ένωση με την ΕΕ για πάντα, στην οποία θα ηγείται το Δουβλίνο και όχι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ΗΒ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας δήλωσε σήμερα ότι οι δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, που κατηγόρησε τη Βρετανία ότι παίζει ένα «ανόητο παιχνίδι αλληλοκατηγοριών» για το Brexit, αντανακλούν την απογοήτευση όλης της ΕΕ.

Ο Σάιμον Κόβενι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι οι δηλώσεις του Τουσκ «αντανακλούν την απογοήτευση σε όλη την ΕΕ και το μέγεθος των όσων διακυβεύονται για όλους εμάς».

Hard to disagree - reflects the frustration across EU and the enormity of what’s at stake for us all. We remain open to finalize a fair #Brexit deal but need a UK Govt willing to work with EU to get it done. https://t.co/5tUvb6m2K4

— Simon Coveney (@simoncoveney) October 8, 2019