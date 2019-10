Γερμανία: Κλεμμένο φορτηγό έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα που περίμεναν σε φανάρι, 17 τραυματίες

Ένας άνδρας στο τιμόνι κλεμμένου φορτηγού το έριξε πάνω σε πολλά αυτοκίνητα το απόγευμα της Δευτέρας στην πόλη Λίμπουργκ, στο κρατίδιο της Έσσης, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας, τραυματίζοντας δεκαέξι ανθρώπους πριν συλληφθεί, πράξη το κίνητρο της οποίας παραμένει ως τώρα άγνωστο.

«Δεν έχουμε στη διάθεσή μας επαρκή στοιχεία για το υπόβαθρο» του συμβάντος, συνόψισε η γερμανική αστυνομία χθες βράδυ, ενώ αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκαν γερμανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο περί αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του υπόπτου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «ένας άνδρας» άρπαξε περί τις 17:20, τοπική ώρα [18:20 ώρα Ελλάδας], το βαρύ φορτηγό στο κέντρο της πόλης, πριν το οδηγήσει αμέσως μετά πάνω σε πολλά αυτοκίνητα που περίμεναν υπομονετικά να ανάψει πράσινο απέναντι στο δικαστικό μέγαρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι κατόπιν διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ο δράστης τραυματίστηκε και ο ίδιος ελαφρά.

Αργά το βράδυ, το λευκό φορτηγό με ρυμουλκούμενο βρισκόταν ακόμη στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, με μέρος της μάσκας του διαλυμένο, ενώ οχήματα εταιρειών οδικής βοήθειας παραλάμβαναν ένα-ένα τα εννιά αυτοκίνητα που υπέστησαν ζημιές, ανάμεσα τους ένα φορτηγάκι, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Γερμανικό Πρακτορείο, από την πλευρά του, μετέδωσε ότι συνολικά 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους κι ο ύποπτος, και ότι ο ένας τους βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση», επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας. Η τοπική εφημερίδα Frankfurter Neue Presse ανέφερε στην ηλεκτρονική της έκδοση ότι έξι άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία, ενώ 11 που ήταν πιο ελαφρά αφέθηκαν να φύγουν.

???? #TerroristAttack in #Germany: Man hijacked a #truck in #Limburg and rammed it into several cars, leaving 15 victims injured. Driver is in custody. Witnesses heard him calling out to #Allah.pic.twitter.com/vgMTGL0nrm

— Bodo! ???? (@bodotweets) October 7, 2019