Έξαλλη κοπέλα με ηλικιωμένο που τραβούσε φωτογραφίες τα πόδια της: «Σβήστες γα@@@νο φρικιό»

Οι φωνές μίας νεαρής γυναίκας ακούστηκαν σε όλη την Chinatown του Λονδίνου, όταν εντόπισε έναν άνδρα να τραβάει φωτογραφίες τα πόδια της δίχως να έχει πάρει την άδειά της.

Η 24χρονη κοπέλα έγινε έξαλλη και έλεγε στον γκριζομάλλη άνδρα «Γιατί τραβάς τα πόδια μου; Θέλω να ξέρω. Μην τραβάς γαμ@@@@ες φωτογραφίες, γαμ@@@νο φρικιό».

Εκείνος από την πλευρά του απάντησε αρχικά: «Είμαι καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Όσλο. Ενδιαφέρομαι για τη μόδα».

Φυσικά η απάντησή του δεν έπεισε την 24χρονη και με φωνές του ζητούσε να σβήσει τις τουλάχιστον 20 φωτογραφίες που είχε τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο.

«Φοράω καλσόν. Ποια μόδα; Σβήσε τις φωτογραφίες», είπε χαρακτηριστικά η κοπέλα η οποία ανέβασε μάλιστα στο twitter και το βίντεο με το περιστατικό.

I’m really shaken up. A lovely woman tapped me on the shoulder and asked me if I knew this man, and informed me he had been taking photos of my legs. He had at least 20. I only saw him delete one. This was 17:30, HSBC in Chinatown. @metpoliceuk is there anything that can be done? pic.twitter.com/rulZ32e0Mo

— Ollie ⚢ (@olliecmoneill) 30 Σεπτεμβρίου 2019