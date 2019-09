Κυνηγοί εξωγήινων και λάτρεις των UFO «κατέλαβαν» την Area 51 στις ΗΠΑ

Οι ενθουσιώδεις «κυνηγοί» εξωγήινων καταλαμβάνουν μαζικά μια περιοχή της Νεβάδα των ΗΠΑ για να παρακολουθήσουν φεστιβάλ σχετικά με την Area 51 και τα UFO που μπορεί να κρύβει.

Ωστόσο οι ντόπιοι δεν επιθυμούν την παρουσία τους εκεί και αντίθετος είναι και ο στρατός, που έχει ήδη καλέσει ενισχύσεις, όπως αναφέρει το RT.

Οι λάτρεις των UFO έχουν ξεκινήσει το «προσκύνημα» στη Νεβάδα για να παρευρεθούν στα δύο φεστιβάλ που έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο. Η ανθρώπινη «παλίρροια» έχει προκαλέσει την αντίδραση των αρχών, που προστατεύουν ό,τι είναι αυτό που κρύβει η μυστική στρατιωτική βάση που βρίσκεται στην περιοχή, αλλά οι φανατικοί των ΑΤΙΑ είναι αποφασισμένοι να κάνουν πάρτυ.

People are already showing up to the Little A’Le’Inn in Rachel ahead of the kickoff of Alienstock tomorrow. #Area51 #StormArea51 pic.twitter.com/BwEnEUTAQK

Everyone that signed up to #StormArea51 may have called it quits. Not us!

We found a small group who are still going to make a (Naruto) run for it to set the aliens free... And we're going in with them. Well, our camera guy is at least. #Staytuned pic.twitter.com/VZVUrDUaUa

— AREA15 (@AREA15official) 19 Σεπτεμβρίου 2019