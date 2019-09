Μία νεκρή από τον τυφώνα Φασάι στο Τόκιο

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμα μία τραυματίστηκε στο Τόκιο, το οποίο επλήγη από έναν από τους πιο ισχυρούς τυφώνες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Ιαπωνία.

Προκλήθηκαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες και διακοπές της ηλεκτροδότησης, καθώς σφοδροί άνεμοι και βροχόπτωση-ρεκόρ πριν το μάτι του τυφώνα κινηθεί προς βορειοανατολική κατεύθυνση, προς τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Πάνω από 130 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ δεκάδες σιδηροδρομικές συνδέσεις παρέμειναν κλειστές για ώρες, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της ιαπωνικής πρωτεύουσας, μητρόπολης 36 εκατομμυρίων κατοίκων. Οι αρχές προέτρεψαν τους πολίτες να αποφεύγουν να βγαίνουν, λόγω των συνεχιζόμενων σφοδρών ριπών ανέμων.

Ο τυφώνας Φασάι — όνομα λαοτιανής γυναίκας — έπληξε το Τσίμπα, προάστιο του Τόκιο, λίγο πριν από τα ξημερώματα, με ανέμους ταχύτητας έως και 207 χιλιόμετρα την ώρα, τους πιο σφοδρούς που έχουν καταγραφεί ποτέ εκεί, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

Wind gusts getting stronger west of downtown. #Tokyo #typhoon #Faxai pic.twitter.com/Ew0WJKKFCF

Μια γυναίκα περίπου πενήντα ετών επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκρή, λίγες ώρες αφότου βρέθηκε σωριασμένη σε δρόμο και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Πλάνα που κατέγραψε κοντινό κλειστό τηλεοπτικό σύστημα παρακολούθησης την εικονίζει καθώς ριπή ανέμου την πετά σε τοίχο κτιρίου, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ακόμα μία γυναίκα, περίπου 20 ετών, διακομίστηκε σε νοσοκομείο εσπευσμένα από το σπίτι της στην Ιτσιχάρα, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά όταν μεταλλικός στύλος από γήπεδο γκολφ ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω στο σπίτι της.

Wind and rain swirling through the streets at Koenji station in #Tokyo #typhoon #Faxai pic.twitter.com/67tQsLzAhG

Σημειώθηκαν επίσης κατολισθήσεις, μια γέφυρα παρασύρθηκε από τα νερά χειμάρρου, ενώ έως και 930.000 σπίτια έμειναν για κάποιες ώρες χωρίς ρεύμα, ανάμεσά τους ολόκληρη η Καμογκάουα, σύμφωνα με το NHK.

Σε αρκετές συνοικίες της ιαπωνικής πρωτεύουσας αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά σήμερα, λόγω των κινδύνων που προκαλεί ο τυφώνας, ακόμη και μετά το πέρασμά του, καθώς υπάρχει ανησυχία πως οι σφοδροί άνεμοι θα προκαλέσουν πτώσεις αντικειμένων.

Η Ιαπωνία είναι συνηθισμένη σε τυφώνες και τροπικές καταιγίδες στα τέλη καλοκαιριού και το φθινόπωρο. Στα μέσα Αυγούστου, η τροπική καταιγίδα Κρόσα έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. Κατά τις αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Στα τέλη Αυγούστου, πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή τριών ανθρώπων στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Typhoon Faxai passed us over night. The eye went right over Yokosuka. #typhoon #typhoonfaxai #faxai pic.twitter.com/baepmYZ0EE

