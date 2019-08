Τα προσβλητικά σχόλια του Μπολσονάρου για τη Μπριζίτ Μπακρόν... εξαφανίστηκαν

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου απέσυρε τα προσβλητικά σχόλια που είχε κάνει για τη σύζυγο του Γάλλου ομολόγου του και τα οποία είχε αναρτήσει στο Facebook προκειμένου «να αποφευχθεί η λάθος ερμηνεία τους», δήλωσε χθες Τετάρτη ο εκπρόσωπός του, την ώρα που οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες.

«Προκειμένου να αποφευχθεί μια λανθασμένη ερμηνεία, το σχόλιο διαγράφηκε από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης», ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της βραζιλιάνικης προεδρίας Οτάβιο ντο Ρέγο Μπάρος.

Ο Μπολσονάρου ανήρτησε την Κυριακή σχόλιο σε μια ανάρτηση που ειρωνευόταν την εμφάνιση της Μπριζίτ Μακρόν—σε μια φωτογραφία που δεν την κολακεύει — και τη συνέκρινε με αυτή της απαστράπτουσας Μισέλ Μπολσονάρου (37 ετών) την ημέρα της ορκωμοσίας του συζύγου της.

«Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ο Μακρόν έχει βαλθεί να επιτίθεται στον Μπολσονάρου;», έγραψε βραζιλιάνος χρήστης του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης, πλάι στις φωτογραφίες των δύο ζευγαριών, πριν υποστηρίξει πως ο λόγος είναι «ο φθόνος» του αρχηγού του γαλλικού Κράτους.

«Μην τον ταπεινώνεις τον τύπο» και «χαχα», ήταν η αντίδραση του προέδρου της Βραζιλίας.

I want to say sorry #DesculpaBrigitte , Bolsonaro doesn’t represent Brazil, he’s only a voice of the hate, homophobia, racism and sexism! I’m ashamed of it, accept our apologies @EmmanuelMacron and wife! Together we Resist ???? ???????? ???????? ????#PardonBrigitte #SorryBrigitte pic.twitter.com/wR1KEaAcEQ

— Fabricio ???????? (@fabriciokatycat) 28 Αυγούστου 2019