Θρίλερ με πτήση της Air France

Συναγερμός έχει σημάνει σε πτήση της Air France, η οποία είχε ξεκινήσει από το αεροδρόμιο της Μόσχας και κατευθυνόταν προς το Παρίσι.

Το αεροσκάφος ετοιμάζεται για αναγκαστική προσγείωση στο Λουξεμβούργο μετά από την κήρυξη έκτακτης ανάγκης στην πτήση.

Air France flight #AF1145 from Moscow (SVO) to Paris (CDG) has declared a general emergency (squawk 7700) and is diverting - reason currently unknown https://t.co/Z2jco6UVD3 pic.twitter.com/ypqgbavW9g

— International Flight Network (@FlightIntl) August 20, 2019