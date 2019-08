Άνοιξε και πάλι το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ μετά τη νύχτα ταραχών

Σε λειτουργία είναι και πάλι σήμερα το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, με εκατοντάδες πτήσεις να επαναπρογραμματίζονται μετά τα προβλήματα του τελευταίου διημέρου, κατά το οποίο οι διαδηλωτές συγκρούονταν με την αστυνομία.

Το Χονγκ Κονγκ βυθίζεται σε ακόμα βαθύτερη κρίση έπειτα από δέκα εβδομάδες συμπλοκών διαδηλωτών και αστυνομίας, καθώς οι πολίτες εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την οργή τους με τον φόβο περιορισμών των ελευθεριών. Το αποτέλεσμα είναι η χειρότερη πολιτική κρίση στην ημιαυτόνομη επικράτεια από τότε που επέστρεψε από τη βρετανική κυριαρχία στην κινεζική.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξασφάλισαν προσωρινή εντολή για να αποτρέπουν αυτούς που παράνομα και σκόπιμα παρεμποδίζουν τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρονμίου του Χονγκ Κονγκ έπειτα από άλλη μια νύχτα ταραχών. «Επίσης θα αποτραπεί η παρουσία ή η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδήλωση ή διαμαρτυρία ή εκδήλωση που διαταράσσει τη δημόσια τάξη στο αεροδρόμιο, πέραν της περιοχής που έχουν ορίσει οι αρχές του αεροδρομίου» αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους.

Νωρίς σήμερα το πρωί περίπου 30 διαδηλωτές παρέμεναν στο αεροδρόμιο, την ώρα που οι υπάλληλοι εργάζονταν για τον καθαρισμό των χώρων από τα συντρίμμια και τις κηλίδες αίματος από τις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι θυρίδες ελέγχου των εισιτηρίων είχαν ξανανοίξει και ουρές σχηματίζονταν από ταξιδιώτες που περίμεναν όλη τη νύχτα για τις πτήσεις τους.

Η αστυνομία καταδίκασε τις βίαιες ενέργειες των διαδηλωτών κατά τη διάρκεια της νύχτας και σημείωσε σήμερα ότι μια μεγάλη ομάδα «παρενόχλησε και επιτέθηκε σε έναν επισκέπτη και έναν δημοσιογράφο». Ορισμένοι διαδηλωτές δήλωσαν ότι πιστεύουν πως ο ένας από αυτούς τους άνδρες ήταν μυστικός πράκτορας της Κίνας και ο άλλος δημοσιογράφος της κινεζικής εφημερίδας Global Times.

Πέντε άνθρωποι έχουν συλληφθεί στις πρόσφατες ταραχές, σύμφωνα με την αστυνομία, με τους οποίους ανεβαίνει σε περισσότερους από 600 ο αριθμός των συλληφθέντων από τον Ιούνιο οπότε άρχισαν οι διαμαρτυρίες στο Χονγκ Κονγκ.

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης ενώ η αστυνομία για την αντιμετώπιση των ταραχών χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού για να διαλύσει τους χιλιάδες διαδηλωτές.

Ένας 35χρονος διαδηλωτής που βρίσκεται στο αεροδρόμιο για περισσότερες από δύο ημέρες δήλωσε σήμερα ότι οι διαδηλωτές θα υπακούσουν στην προσωρινή εντολή που έχουν οι αρχές του αεροδρομίου αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τους χώρους του, παρά την οργή που αισθάνονται απέναντι στην κυβέρνηση και την αστυνομία, όπως και για τις συμμορίες στις οποίες επιρρίπτουν την ευθύνη για επιθέσεις σε κάποιους διαδηλωτές.

«Είδαμε την κυβέρνηση να συλλαμβάνει πολλούς ανθρώπους, πολλοί έχουν τραυματιστεί, κάποιοι αυτοκτόνησαν. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτό που αξίζουμε διαφορετικά όλο αυτό θα ήταν μάταιο» σημείωσε.

Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μήνυμά του στο Twitter κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι η κινεζική κυβέρνηση μεταφέρει στρατιώτες στην μεθόριο με το Χονγκ Κονγκ και συνέστησε ηρεμία.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019