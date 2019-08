Όμηρος διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ δημοσιογράφος της κινεζικής εφημερίδας

Ένας δημοσιογράφος από την κινεζική εφημερίδα Global Times κρατήθηκε από διαδηλωτές στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ χθες, διεσώθη, ωστόσο, από την αστυνομία, έγινε γνωστό από τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας.

«Ο δημοσιογράφος των GT Φου Γκουοχάο διεσώθη από την αστυνομία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Υποβάλλεται σε εξετάσεις για να εξακριβωθεί η κατάσταση των τραυμάτων του» εξήγησε ο Χου Χιτζίν σε ένα tweet.

Η Global Times εκδίδεται από την People's Daily του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Σε ένα μήνυμα που έστειλε νωρίτερα στο Twitter, ο Χου σύναψε ένα βίντεο, όπου κατήγγειλε ότι διαδηλωτές είχαν δέσει τον Φου.

Αστυνομικοί και διαδηλωτές συγκρούστηκαν νωρίτερα σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όπου καταγράφηκαν προβλήματα στις πτήσεις για δεύτερη ημέρα, ενώ βαθαίνει η πολιτική κρίση στην πρώην βρετανική αποικία.

Χιλιάδες διαδηλωτές, ντυμένοι στα μαύρα, κατέκλυσαν τον τερματικό σταθμό, φωνάζοντας συνθήματα, τραγουδώντας και κρατώντας πλακάτ.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν αφού ένας τραυματίας μεταφέρθηκε εκτός του κεντρικού τερματικού σταθμού από άνδρες των πρώτων βοηθειών, αφού είχε κρατηθεί από μια ομάδα διαδηλωτών. Ακτιβιστές υποστήριζαν ότι ήταν μυστικός αστυνομικός από την Κίνα.

Το πλήθος εμπόδισε τον δρόμο σε περιπολικά και μονάδες αντιμετώπισης ταραχών εφόρμησαν, απωθώντας τους διαδηλωτές και κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού. Σε κάποια στιγμή ένας αστυνομικός έβγαλε το όπλο του.

Οι διαδηλωτές εμπόδισαν την είσοδο σε τμήματα του αεροδρομίου χρησιμοποιώντας καροτσάκια αποσκευών, μεταλλικά κιγκλιδώματα και άλλα αντικείμενα. Τουλάχιστον δύο απομακρύνθηκαν από την αστυνομία.

Fu Guohao, reporter of GT website is being seized by demonstrators at HK airport. I affirm this man being tied in this video is the reporter himself. He has no other task except for reporting. I sincerely ask the demonstrators to release him. I also ask for help of West reporters pic.twitter.com/sbFb0L3s92

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 13 Αυγούστου 2019