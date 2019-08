Αισιόδοξος ο Τραμπ για τον έλεγχο στοιχείων σε υποψηφίους αγοραστές όπλων

Αισιοδοξία πως θα εξασφαλίσει διακομματική συναίνεση «για τους ουσιαστικούς ελέγχους στοιχείων» των υποψηφίων αγοραστών όπλων, αλλά και για άλλα μέτρα αναμόρφωσης του καθεστώτος της οπλοκατοχής, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κι αυτό παρά την ισχυρή αντίδραση της Εθνικής Ένωσης Οπλοκατοχής (NRA), αλλά και τα χρόνια ομοσπονδιακής απραξίας που προηγήθηκαν για το αναφερόμενο ζήτημα.

Σε σειρά αναρτήσεων του που έκανε στο Twitter, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε ότι μίλησε με αξιωματούχους της NRA κατά τις τελευταίες ημέρες, ώστε να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντά τους «εκπροσωπούνται πλήρως και γίνονται σεβαστά» στη διάρκεια διαπραγματεύσεων για νομοθεσία σχετική με την οπλοκατοχή, μετά τις δύο τραγικές επιθέσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Serious discussions are taking place between House and Senate leadership on meaningful Background Checks. I have also been speaking to the NRA, and others, so that their very strong views can be fully represented and respected. Guns should not be placed in the hands of.....

