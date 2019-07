Συνετρίβη αεροσκάφος στη Σουηδία, εννέα οι νεκροί

Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη Σουηδία. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το αεροπλάνο έπεσε στον ποταμό Ούμεα, γύρω στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας).

Ο ίδιες πηγές κάνουν λόγο για εννέα νεκρούς. «Οι εννέα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν», είπε αργότερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος Τύπου της περιφέρειας Βαστερμπότεν (βορειοδυτικά), Γκαμπριέλα Μπάντλινγκ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων.

Κάποιοι κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο πριν τη σύγκρουση.

Εκπρόσωπος των τοπικών ομάδων διάσωσης δήλωσε από την πλευρά του: «Είμαστε ήδη στην περιοχή, με μια ομάδα ανθρώπων, που βοηθούν τα ασθενοφόρα και έχουμε δημιουργήσει ειδικό σημείο για την παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής φροντίδας στους συγγενείς. Πρόκειται για ένα αεροπλάνο που μετέφερε αλεξιπτωτιστές και φαίνεται πως κάτι συνέβη λίγο μετά την απογείωση».

Το αεροσκάφος, ένα GippsAero GA8 Airvan, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ουμέα γύρω στις 13:30 τοπική ώρα. Σε ένα ερασιτεχνικό βίντεο, που δημοσίευσε στον ιστότοπό της η εφημερίδα Aftonbladet, καταγράφεται η πτώση του αεροπλάνου.

