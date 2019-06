Κόλπος του Ομάν: Οι συγκεχυμένες πληροφορίες και οι πρώτες εικόνες

Ανησυχία εξέφρασε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ιράν για τις φερόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν και σημείωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια περιφερειακή συνεργασία ασφάλειας για την προστασία των στρατηγικής σημασίας θαλασσίων οδών.

«Όλες οι χώρες στην περιοχή πρέπει να προσέξουν να μην πέσουν στην παγίδα αυτών που επωφελούνται από την έλλειψη περιφερειακής ασφάλειας», μετέδωσε το Fars, επικαλούμενο δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλί Ραμπεΐ.

Λίγο νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε ότι τα δύο περιστατικά με δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν που σημειώθηκαν σήμερα είναι «ύποπτα» και ζήτησε την διεξαγωγή περιφερειακού διαλόγου για να αποφευχθούν οι εντάσεις.

Σήμερα το πρωί δύο δεξαμενόπλοια που έπλεαν ανοιχτά του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν εκκενώθηκαν από τα πληρώματά τους αφού εξέπεμψαν και τα δύο σήμα κινδύνου και φέρεται ότι αποτέλεσαν στόχο επίθεσης στη Θάλασσα του Ομάν, γεγονός το οποίο εκτίναξε τις τιμές στις πετρελαϊκές αγορές.

Το νέο αυτό περιστατικό, το 2ο σε έναν μήνα στο στρατηγικής σημασίας αυτό θαλάσσιο πέρασμα, σημειώνεται την ώρα που έχουν οξυνθεί οι εντάσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, η οποία κατηγορεί το Ιράν ότι κρύβεται πίσω από το πρώτο περιστατικό, που είχε σημειωθεί τον Μάιο.

Πρόκειται για τα δεξαμενόπλοια Front Altair της νορβηγικής εταιρείας Frontline, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, και για Κοkuka Courageous με σημαία Παναμά.

Για το πρώτο δεξαμενόπλοιο μεταδόθηκε αρχικά από το IRNA ότι βυθίστηκε, αλλά αργότερα εκπρόσωπος της Frontline διέψευσε την πληροφορία αυτή, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πλέει στον κόλπο του Ομάν. Σε νεότερη ανακοίνωση η Frontline αναφέρει ότι το πλοίο εξακολουθεί να φλέγεται και ότι συνεργεία διάσωσης βρίσκονται επιτόπου.

«Υπάρχουν φωτογραφίες από ένα σκάφος διάσωσης που κάνει κύκλους γύρω από το πλοίο, το οποίο δεν έχει βυθιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Πατ Άνταμσον, επικαλούμενος την πιο πρόσφατη πληροφορία που είχε λάβει λίγα λεπτά νωρίτερα από την τεχνική διαχείριση του πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δοθεί νωρίτερα στη δημοσιότητα, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε 75.000 τόνους νάφθας, ενός εύφλεκτου υδρογονάνθρακα σε υγρή μορφή, και είχε ναυλωθεί από την κρατική εταιρεία διύλισης πετρελαίου της Ταϊβάν CPC Corp για να μεταφέρει καύσιμο από την Μέση Ανατολή. Στέλεχος της CPC Corp είχε δηλώσει νωρίτερα στο Ρόιτερ πως υπάρχουν υποψίες ότι το πλοίο επλήγη από τορπίλη.

Ιρανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης διέσωσαν 44 ναυτικούς από το Front Altair και το Kokuka Courageous στον Κόλπο του Ομάν, είχε μεταδώσει επίσης νωρίτερα το IRNA, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη καλά πληροφορημένη πηγή.

Οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν στο ιρανικό λιμάνι Ζασκ, είχε συμπληρώσει το IRNA.

Και τα 23 μέλη του πληρώματος του Front Altair, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, που κατευθυνόταν από το Κατάρ στην Ταϊβάν, εγκατέλειψαν το πλοίο όταν ξέσπασε σε αυτό πυρκαγιά ενώ βρισκόταν σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων από το Ζασκ. Τους ναυτικούς αυτούς διέσωσε παραπλέον πλοίο και τους παρέδωσε σε ιρανικό σκάφος διάσωσης, σύμφωνα με το IRNA.

Την ίδια ώρα οι ναυτιλιακές αρχές της Νορβηγίας διευκρίνισαν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν ότι το Front Altair δέχθηκε «επίθεση» καθώς έπλεε ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν, ενώ τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν σε αυτό, από τις οποίες δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος του πληρώματος.

«Σήμερα 13 Ιουνίου στις 06:03» τοπική ώρα, το Front Altair ένα τάνκερ 111.000 τόνων με σημαία Νήσων Μάρσαλ «δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε ανάμεσα στα Εμιράτα και το Ιράν (...) Τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν πάνω στο πλοίο. Το πλήρωμα επιβιβάστηκε σε παραπλέον πλοίο και κανένας δεν τραυματίστηκε», ανέφερε η νορβηγική διεύθυνση ναυτιλιακών υποθέσεων σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η εταιρεία τεχνικής διαχείρισης του πλοίου International Tanker Management, ανακοίνωσε ότι τα αίτια των εκρήξεων στο πλοίο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Η νορβηγική διεύθυνση ναυτιλιακών υποθέσεων πρόσθεσε επίσης στην ανακοίνωσή της ότι επίθεση δέχθηκε και το έτερο δεξαμενόπλοιο στην ίδια ζώνη, το Kokuka Courageous.

To Κοkuka Courageous με σημαία Παναμά της ιαπωνικής ναυτιλιακής εταιρείας Kokuka Sangyo Ltd υπέστη ζημιά από «φερόμενη επίθεση» από την οποία υπέστη ρωγμή το κύτος του πάνω από την ίσαλο γραμμή, ανακοίνωσε παράλληλα η εταιρεία διαχείρισης Bernhard Schulte Shipmanagement, η οποία πρόσθεσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, διευκρινίζοντας ότι μόνον ένα από αυτά τραυματίστηκε ελαφρά.

Την είδηση για την επίθεση σε ένα από τα δεξαμενόπλοιά της επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της ιαπωνικής εταιρείας Kokuka Sangyo Ltd σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αργότερα.

Σύμφωνα με τον Γιουτάκα Κατάντα, το πλοίο επλήγη δύο φορές σε διάστημα τριών ωρών προτού απομακρυνθεί όλο του το πλήρωμα. Η εταιρεία έλαβε τις πρώτες πληροφορίες για την επίθεση γύρω στις 07:00 ώρα Ελλάδος, διευκρίνισε, σημειώνοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Το πλοίο μετέφερε 25.000 τόνους μεθανόλης από την Σαουδική Αραβία στην Σιγκαπούρη, σύμφωνα με το δημόσιο ιαπωνικό δίκτυο NHK.

Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν την ώρα που ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε βρισκόταν στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην άμβλυνση των εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Παράλληλα και ο Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έλαβε δύο «σήματα κινδύνου» νωρίς σήμερα το πρωί από δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, τα οποία πιθανολογείται ότι αποτέλεσαν στόχο «επίθεσης».

The US navy is assisting two oil tankers that may have attacked in the Gulf of Oman. Our defence correspondent @AliBunkallSKY says the attacker is unknown, but says fingers are being pointed at Iran.

Get updates on this developing story here: https://t.co/GYGBvLRIWH pic.twitter.com/7nBvJiMQWu

— Sky News (@SkyNews) June 13, 2019