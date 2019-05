Νέα πρόκληση Ακάρ: Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Συνεχίζεται το τουρκικό μπαράζ προκλήσεων, μετά και τη χθεσινή καταδίκη της Ε.Ε. στις γεωτρήσεις που ανακοίνωσε ότι θα επιχειρήσει η Άγκυρα στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ διεμήνυσε σήμερα ότι «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να καταπατηθούν τα δικαιώματά της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο».

«Ως εγγυήτρια δύναμη, η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ακόμα στο Anadolu.

Η τοποθέτηση Ακάρ έρχεται μετά την ένταση που έχει προκαλέσει η κίνηση της Τουρκίας να ξεκινήσει γεωτρήσεις με τον «Πορθητή», πρωτοβουλία που προκάλεσε την αντίδραση τόσο της Λευκωσίας, όσο και της ΕΕ.

LATEST — As the guarantor country, Turkey is determined to protect Turkish Cypriots’ rights in Eastern Mediterranean and Aegean Sea, defense minister sayshttps://t.co/6y5lewK4EP

— DAILY SABAH (@DailySabah) 5 Μαΐου 2019