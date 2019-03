Άλμπουμ των Jay-Z και των Radiohead στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ

Τα άλμπουμ «The Blueprint» του Jay-Z, «She’s So Unusual» της Σίντι Λόπερ, «Superfly» του Κέρτις Μέιφιλντ, «Sweet Caroline» του Νιλ Ντάιμοντ και το «Mississippi Goddam» της Νίνα Σιμόν είναι μεταξύ των 25 ηχογραφήσεων που θα προστεθούν φέτος στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου - Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ.

Το «The Blueprint» του Jay-Z κυκλοφόρησε το 2001 και είναι το πιο σύγχρονο έργο στον κατάλογο του 2019 με τα άλμπουμ που εγγράφονται στον Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων ενώ το παλαιότερο είναι μια συλλογή με τις παλαιότερες γνωστές ηχογραφήσεις τραγουδιών στη Γϊντις, που χρονολογούνται από το 1901 έως το 1905.

Τα κλασσικά άλμπουμ «A Love Supreme» του Τζον Κολτρέιν, το OK Computer των Radiohead και το Soul Man των «Sam and Dave» επίσης εγγράφηκαν επίσης στο Αρχείο.

«Όταν έγραψα το “Soul Man” δεν είχα ιδέα ότι θα γίνει ένας ύμνος και ένα τόσο σημαντικό κομμάτι του αμερικανικού πολιτισμού», δήλωσε ο Sam Moore, από το ντουέτο Sam and Dave με τον Dave Prater. «Έμαθα ότι όταν τραγούδησα για πρώτη φορά το Soul Man, ήταν η πρώτη φορά που αυτές οι λέξεις χρησιμοποιήθηκαν ποτέ μαζί στην αγγλική γλώσσα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι: Ουάου», ανέφερε σύμφωνα με το Page Six.

H μεγάλη επιτυχία των «Earth, Wind and Fire» το single «September», η αυθεντική ηχογράφηση του μιούζικαλ «Hair» στο Μπρόντγουεϊ, το «La Bamba» του Ρίτσι Βάλενς, το «You Make Me Feel (Mighty Real)» του Σιλβέστερ και ένα σετ με τη μουσική του «Schoolhouse Rock!», το «Raising Hell» των Run-D.M.C.’s , το Rumours των Fleetwood Mac και το «Le Freak» των Chic είναι μεταξύ των 525 ηχογραφήσεων που θεωρούνται «άξιες προστασίας λόγω της πολιτιστικής, ιστορικής και αισθητικής τους σημασίας για την καταγεγραμμένη ηχητική κληρονομιά του έθνους», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Αρχείου Ηχογραφήσεων.

Και άλλα είδη μουσικής έχουν συμπεριληφθεί στα Αρχεία, τζαζ (Dexter Gordon’s «Go»), κάντρι (Lefty Frizzell – «Long Black Veil») κλασική (Pablo Casal Bach Six «Cello Suites»), γκόσπελ (Deep River Boys- «They Look Like Men of War»).

Επίσης θα διαφυλαχθεί η ομιλία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 1968, δύο μήνες πριν από τη δολοφονία του Τζον Κένεντι.