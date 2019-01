Ύποπτα δέματα σε ξένες διπλωματικές αποστολές στην Αυστραλία

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αυστραλία, όπου οι αρχές ερευνούν την υπόθεση πολλών ύποπτων δεμάτων, τα οποία εστάλησαν σε πρεσβείες και προξενεία ξένων χωρών, μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές και βρετανικές διπλωματικές αποστολές, στη Μελβούρνη και την Καμπέρα.

Μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδει το Reuters, δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάποιον τραυματία.

BREAKING: Police and emergency services have responded to suspicious packages to embassies and consulates in ACT & VIC today (Wednesday, 9 January 2019). The packages are being examined by attending emergency services. The circumstances are being investigated.

— AFP (@AusFedPolice) 9 January 2019