Έκανε δώρο στον πατριό του τα επίσημα χαρτιά της υιοθεσίας του

Λένε πως γονιός είναι αυτός που μεγαλώνει ένα παιδί και όχι αυτός που το γεννάει και αυτό φαίνεται να ισχύει απόλυτα στην περίπτωση ενός 19χρονου στο Χιούστον του Τέξας.

Ο Άλεκ Γουέστ έκανε το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο στον άνθρωπο που τον μεγάλωσε από 3 ετών. Αντί να ξοδέψει ένα… κάρο λεφτά προκειμένου να του αγοράσει ένα ακριβό αντικείμενο του δώρισε τα επίσημα χαρτιά της υιοθεσίας του προκειμένου να γίνει και με τη βούλα του κράτους ο νέος του πατέρας.

Τη συγκινητική στιγμή την αποθανάτισε σε βίντεο η μητέρα του νεαρού και σε αυτό φαίνεται ο πατριός του Άλεκ ν’ ανοίγει το δώρο του και να λέει «ξέρω περί τίνος πρόκειται»! Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια που ακούγεται να λέει καθώς στη συνέχεια εμφανώς συγκινημένος, ξεσπά σε λυγμούς και χάνεται στην αγκαλιά του γιου του.

my step father has raised me as his own since i was 3, this christmas i surprised my family and asked him to adopt me. 🎄🎄 merry christmas. pic.twitter.com/NdkIuPMlDd

— . (@alecyewest) 25 Δεκεμβρίου 2018