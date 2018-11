Προσεδαφίστηκε στον Άρη το σκάφος InSight της Nasa

Στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη προσεδαφίστηκε, λίγο πριν τις 22:00 (ώρα Ελλάδος), το επιστημονικό σκάφος InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), το πρώτο διαστημικό σκάφος της NASA που φτάνει στον «κόκκινο» πλανήτη από το 2012.

Μετά από ένα ταξίδι 484 εκατομμυρίων χιλιομέτρων με ταχύτητα 19.800 χλμ. την ώρα, το InSight προσεδαφίστηκε με επιτυχία, πυροδοτώντας έξαλλους πανηγυρισμούς στις εγκαταστάσεις της NASA, όπου όλοι περίμεναν με αγωνία να δουν αν όλα θα πάνε καλά. Τελικά, όλα πήγαν καλά και το σκάφος έστειλε ήδη την πρώτη του φωτογραφία.

Its new home is Elysium Planitia, a still, flat region where it’s set to study seismic waves and heat deep below the surface of the Red Planet for a planned two-year mission. Learn more: https://t.co/fIPATUugFo pic.twitter.com/j0hXTjhV6I

📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:

InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw

— NASA (@NASA) November 26, 2018