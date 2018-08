Ποιος ήταν ο άνδρας που έκλεψε το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Σιάτλ

Ο εργαζόμενος σε αεροπορική εταιρεία, ο οποίος έκλεψε ένα άδειο αεροπλάνο από αεροδρόμιο του Σιάτλ για μια πτήση που τελείωσε με τον θάνατό του, είχε κάποτε ένα αρτοποιείο μαζί με τη γυναίκα του και απολάμβανε τα προνόμια που είχε λόγω δουλειάς ώστε να ταξιδεύει στον κόσμο, δείχνουν καταχωρίσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρίτσαρντ Ράσελ, στον οποίο άρεσε να τον αποκαλούν Μπίμπο, ήταν ένας 29χρονος που ζούσε στο Σάμνερ της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, είχε γεννηθεί στο Κι Γουέστ της Φλόριντα και είχε μετακομίσει στο Ουασίλα της Αλάσκας όταν ήταν 7 ετών, σύμφωνα με μια ιστοσελίδα την οποία είχε δημιουργήσει στο πλαίσιο μαθήματος επικοινωνίας σε κολλέγιο.

Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν επισήμως το όνομά του, όμως η οικογένειά του και πολλά ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης έκαναν γνωστή την ταυτότητά του.

Ο Ράσελ εργαζόταν για την Horizon Airlines, αδελφή αεροπορική εταιρεία της Alaska Airlines, ως μέλος των υπηρεσιών εδάφους. Βοηθούσε τους χειριστές των αποσκευών και ανήκε στην ομάδα ρυμούλκησης της Horizon, η οποία μετακινούσε αεροπλάνα στην πίστα του αεροδρομίου. Ήταν μια δουλειά που του έδινε το προνόμιο «να μπορώ να πετάω στην Αλάσκα όποτε θέλω», είχε γράψει στην ιστοσελίδα.

Σ' ένα βίντεο που είχε αναρτήσει στο YouTube τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ράσελ δείχνει αποσκευές να βγαίνουν από και να φορτώνονται σε αεροκάφη και περιγράφει τι μπορεί να συνεπάγεται η ζωή στις υπηρεσίες εδάφους του αεροδρομίου.

«Αυτό σημαίνει πως σηκώνω πολλές βαλίτσες, πολλές βαλίτσες, τόσες πολλές βαλίτσες», λέει και προσθέτει, «μού επιτρέπει επίσης να κάνω μερικά ωραία πράγματα».

Στη συνέχεια υπάρχουν φωτογραφίες από ταξίδια που έκανε, ανάμεσα στα οποία μια πτήση πάνω από φιόρδ της Αλάσκας, επίσκεψη σε χωράφια λεβάντας στη Γαλλία, περιοδεία στο Γιουκατάν του Μεξικού, παρακολούθηση ενός ματς χέρλινγκ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

«Στο τέλος υπάρχει ισορροπία», λέει στο τέλος του βίντεο όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στις καταχωρίσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μελετά για να γίνει πιλότος, όμως σε ορισμένες μιλάει για την χριστιανική πίστη του και το ενδεχόμενο να καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις.

Σ' έναν ιστότοπο SoundCloud, ο Ράσελ παίρνει συνεντεύξεις από συναδέλφους του στις υπηρεσίες εδάφους του αεροδρομίου και τους κάνει ερωτήσεις ανάμεσα στις οποίες και η εξής: «Ποια ήταν μια από τις καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες σας χρησιμοποιώντας τα πτητικά σας προνόμια;»

Οι αρχές λένε πως έκλεψε τη νύκτα της Παρασκευής ένα άδειο ελικοφόρο αεροσκάφος Bombardier Q400, μήκους 32,61 μέτρων, από την περιοχή συντήρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιάτλ-Τακόμα. Πέταξε για περίπου μια ώρα, συχνά αλλοπρόσαλλα και κάνοντας απόπειρες για εναέριους ελιγμούς, πριν συντριβεί στο νησί Κέτρον στο Πάτζετ Σάοντ, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά.

Φαίνεται πως ενήργησε μόνος και πως είχε τάσεις αυτοκτονίας, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Μέλη της οικογένειάς του ανέφεραν σε δήλωση που εξέδωσαν πως είναι κατάπληκτα και συντετριμμένα.

«Μπορεί να φαίνεται δύσκολο να το πιστέψουν αυτοί που παρακολουθούν από το σπίτι τους, όμως ο Μπίμπο ήταν ένας ζεστός, πονόψυχος άνθρωπος», αναφέρεται στη δήλωση.

Οι καταχωρίσεις του Ράσελ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά τον δείχνουν σε περιπέτειες με τη σύζυγό του, την οποία αναφέρει πως γνώρισε το 2010 στο Όρεγκον. «Παντρευτήκαμε έναν χρόνο μετά και έναν μήνα αργότερα ανοίξαμε ένα αρτοποιείο, το οποίο λειτουργήσαμε με επιτυχία για 3 χρόνια», έγραψε στην ιστοσελίδα του. «Θεωρούμε τους εαυτούς μας ειδήμονες της αρτοποιείας και δοκιμάζουμε κάτι καινούριο σε κάθε μέρος που πηγαίνουμε».

Το ζευγάρι μετακόμισε αργότερα στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου εκείνος προσελήφθη από την Horizon. Δεν κατέστη άμεσα δυνατή η επικοινωνία με τη σύζυγό του για να σχολιάσει.

Η εφημερίδα Seattle Times αναφέρει πως ο Ρικ Κρίστενσον, ένας επιθεωρητής της αεροπορικής εταιρείας που συνταξιοδοτήθηκε τον Μάιο, είπε πως ο Ράσελ ήταν ένας συμπαθητικός, ήσυχος άνθρωπος.

Κατά τις τελευταίες του στιγμές, όπως μπορεί κανείς να τις παρακολουθήσει από τις τμηματικές ηχογραφήσεις των συνομιλιών του με τους ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας που αναρτήθηκαν στο Broadcastify.com, ο Ράσελ μιλάει ήρεμα και λέει πως λυπάται που απογοητεύει ανθρώπους που νοιάζονται γι' αυτόν και περιγράφει τον εαυτό του σαν έναν «τσακισμένο άνθρωπο».

«Έχω μερικές λασκαρισμένες βίδες, υποθέτω», ακούγεται να λέει στην ηχογράφηση. «Δεν το ήξερα ποτέ πραγματικά μέχρι τώρα».

