«Πολύ σοβαρό» χαρακτήρισε το περιστατικο με το φορτηγάκι στο Τορόντο, Καναδός υπουργός

Ο Καναδός υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ραλφ Γκουντέιλ δήλωσε σε μια συνέντευξη Τύπου ότι το περιστατικό με το ημιφορτηγό που έπεσε πάνω σε πεζούς είναι «ξεκάθαρα πολύ σοβαρό», σημειώνοντας ότι «υπάρχουν θύματα». Δεν έδωσε ωστόσο πληροφορίες για αριθμό των θυμάτων.

Ο ίδιος τόνισε ότι η αστυνομία έχει αναλάβει τις έρευνες και αρνήθηκε να κάνει εικασίες για το περιστατικό. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν που να υποδεικνύουν αλλαγή στο επίπεδο ασφάλειας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στα βόρεια της πόλης, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Εξωτερικών της G7.

Γύρω στη 1.30, τοπική ώρα, ένα λευκό φορτηγάκι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε οκτώ έως δέκα άτομα στην οδό Γιόνγκ, κοντά στη λεωφόρο Φιντς.

Video of the possible suspect being arrested by police in Toronto. pic.twitter.com/n6X3ObVjwE

— UncleSam12712 (@UncleSam15715) 23 Απριλίου 2018