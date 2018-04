Κάποιος απάντησε στη δυσκολότερη ερώτηση τηλεκουίζ για φοιτητές!

Το «University Challenge» είναι ένα βρετανικό τηλεπαιχνίδι αποκλειστικά για φωστήρες πανεπιστημίου.

Προβάλλεται μάλιστα από το 1962 στο BBC, καθώς φέρνει αντιμέτωπους τα μεγαλύτερα μυαλά των αγγλικών πανεπιστημίων. Και, όπως θα περίμενε κανείς, οι ερωτήσεις του είναι πάντα δύσκολες, πολύ δύσκολες. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τη δυσκολότερη ερώτηση που έκανε ποτέ σε διαγωνιζόμενους!

Σε αυτή κατάφερε να απαντήσει σπουδαστής του Newcastle University, στη μάχη του πανεπιστημίου του με το Fitzwilliam College του Κέιμπριτζ, αφήνοντας άπαντες άφωνους. «Αν 1, 1, είναι η δεύτερη σειρά του Τριγώνου του Πασκάλ, ποια είναι η έβδομη σειρά;», ρώτησε ο παρουσιαστής Jeremy Paxman και όλοι έξυναν το κεφάλι τους. Μόνο που ο φοιτητής Jonathan Noble βρήκε την απάντηση και είπε: «1, 6, 15, 20, 15, 6, 1», αναγκάζοντας τον Paxman να παραδεχτεί πως έχει δίκιο.

Το Τρίγωνο του Πασκάλ είναι μια τριγωνική γεωμετρική διάταξη των δυωνυμικών συντελεστών και παραμένει ένα από τα αντικείμενα λατρείας των μαθηματικών. Το Τρίγωνο είναι ουσιαστικά μια πυραμίδα αριθμών χτισμένη από τα πάνω προς τα κάτω και στην κορυφή της στέκει η μονάδα, ο θεμέλιος λίθος των μαθηματικών.

Οι επόμενες σειρές χτίζονται με έναν απλό κανόνα: στα άκρα τοποθετείται πάντα η μονάδα και κάθε αριθμός στο εσωτερικό της γραμμής προκύπτει από το άθροισμα των δύο αριθμών που βρίσκονται από πάνω του. Μια απλή μεν κατασκευή, κρύβει ωστόσο μέσα της υπερβολικά πολλές αρχές των μαθηματικών.

The Pascal's triangle question on #UniversityChallenge this evening was one of the hardest questions I've heard on it.

Well done to Noble of @UniofNewcastle for being able to answer it correctly. pic.twitter.com/6vT8phPu2j

— Arthur (@arthurjjacob) April 2, 2018