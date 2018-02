Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των παιδιών κακοποιούσε σεξουαλικά 12χρονο αγόρι

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των παιδιών καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλακής για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός αγοριού, τη δεκαετία του ’60.

Ο Peter Newell, όπως μεταδίδει το BBC, ήταν ο πρώην συντονιστής της οργάνωσης Association for the Protection of All Children ή Approach. Σε άλλα βρετανικά μέσα αναφέρεται πως ήταν σύμβουλος στη Unicef. Σε κάθε περίπτωση, είχε εργαστεί στην κατάρτιση του εγχειριδίου της Unicef σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που λανσαρίστηκε στη Γενεύη τον Ιανουάριο του 1998.

Ο 77χρονος από το βόρειο Λονδίνο ηγείτο για χρόνια της καμπάνιας για την εξάλειψη της σωματικής βίας σε βάρος των παιδιών και καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα. Παραδέχθηκε πέντε απρεπείς και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος παιδιού κάτω των 16 ετών.

Η Approach αναφέρει πως στόχος της είναι να αποτρέψει την βαναυσότητα και κακομεταχείριση σε βάρος παιδιών και να προστατεύσει τα παιδιά από «σωματική τιμωρία και κάθε άλλη επιβλαβή για τα παιδιά συμπεριφορά, μέσα ή έξω από το σπίτι τους».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, την πενταετία 2012-2016, η Approach έλαβε εκατοντάδες χιλιάδες λίρες επιχορήγηση από τις οργανώσεις Unicef , NSPCC, Barnardo's, Save the Children αλλά και οργανώσεις του εξωτερικού και ιδιώτες χορηγούς.

Σε ανακοίνωσή της, η Metropolitan Police αναφέρει πως οι πρώτες καταγγελίες για τη δράση του Newell έγιναν το 2016 και πως η κακοποίηση είχε αρχίσει από τότε που το θύμα του ήταν 12 ετών. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν το διάστημα 1965-1968 σε πολλά μέρη στη νότια και την ανατολική Αγγλία, όπως και στο Λονδίνο.

Στις 2 Ιανουαρίου, ο Newell ομολόγησε την ενοχή του για δύο κατηγορίες σοβαρής σεξουαλικής επίθεσης και τρεις κατηγορίες απρεπούς επίθεσης.