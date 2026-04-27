Σοκ προκαλεί βίντεο από τη Φλόριντα, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένα φορτηγάκι συνθλίβει μια Lamborghini αξίας περίπου 250.000 δολαρίων, ενώ ο οδηγός της βρισκόταν ακόμη μέσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε χώρο στάθμευσης γυμναστηρίου στην περιοχή Lake Nona, στο Orlando, με τον οδηγό του supercar, Ramon Ferrer, να περιγράφει στιγμές τρόμου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αναζητούσε θέση στάθμευσης όταν είδε το αγροτικό φορτηγάκι να στρίβει και να κατευθύνεται προς το μέρος του. Προσπάθησε άμεσα να κάνει όπισθεν για να αποφύγει τη σύγκρουση, ωστόσο, όπως είπε, η οδηγός «δεν τον είδε ποτέ» και συνέχισε κανονικά την πορεία της.

🚨 A Florida woman drove her pickup truck over an unseen Lamborghini in a parking lot. pic.twitter.com/3CSERa7Dw9 — Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) April 24, 2026

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο δείχνει τη στιγμή που το αγροτικό, κινούμενο με σχετικά αυξημένη ταχύτητα, ανεβαίνει πάνω στο χαμηλό όχημα, κυριολεκτικά «καβαλώντας» τη Lamborghini. Ο Ferrer αντιλήφθηκε ότι το όχημα δεν σταματούσε και, βλέποντας τον τροχό να συνεχίζει να περιστρέφεται, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο μέσα σε δευτερόλεπτα για να σωθεί.

Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο στο ότι δεν τραυματίστηκε έπαιξε το γεγονός ότι ο άξονας του αγροτικού φέρεται να «κόλλησε» σε σημείο κοντά στο παρμπρίζ του οχήματός του, αποτρέποντας το να περάσει πλήρως από πάνω του.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, ο ίδιος δεν υπέστη τραυματισμούς και χαρακτήρισε την επιβίωσή του «θαύμα». Ωστόσο, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την καταστροφή του αυτοκινήτου του, το οποίο είχε αγοράσει μόλις πριν από πέντε μήνες, πραγματοποιώντας, όπως είπε, ένα προσωπικό του όνειρο.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να μη δεις ένα ολόκληρο αυτοκίνητο», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι, παρά το χαμηλό ύψος της Lamborghini, παραμένει εμφανές όχημα.

Το αυτοκίνητο έχει ήδη μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευή, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται εκτεταμένες. Η ταυτότητα της οδηγού του αγροτικού δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ δεν είναι σαφές αν της έχει επιβληθεί κάποια κατηγορία ή πρόστιμο.

Μέχρι στιγμής, το Orlando Police Department δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, το οποίο ωστόσο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.