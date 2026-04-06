Μια σειρά από αδημοσίευτες φωτογραφίες, που έρχονται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας, δείχνουν τον Μάικλ Τζάκσον σε στιγμές που προκαλούν αποτροπιασμό με ανήλικα αγόρια, πυροδοτώντας μια νέα, εκρηκτική αγωγή εναντίον της περιουσίας του εκλιπόντος σταρ.



Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail, ο εννιάχρονος τότε Ντόμινικ Κάσιο φαίνεται να παίρνει μια έκφραση έντονης δυσφορίας και να αποστρέφεται τον Τζάκσον, ενώ εκείνος τον κρατά στην αγκαλιά του και ακουμπά το χέρι του στο στομάχι του παιδιού. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον Ιανουάριο του 1996 σε δωμάτιο ξενοδοχείου, την περίοδο που ο Ντόμινικ ισχυρίζεται ότι υφίστατο κακοποίηση. Σήμερα, στα 39 του χρόνια, ο Ντόμινικ περιγράφει τη φωτογραφία ως βαθιά εξοργιστική. «Βλέπω τον φόβο και τη σύγχυση για αυτό που ζούσα. Προσπαθούσα να επεξεργαστώ το τραύμα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ομαδική αγωγή και οι βαρύτατες κατηγορίες

Ο Ντόμινικ, τα αδέλφια του Έντουαρντ και Άλντο, καθώς και η αδελφή τους Μαρί-Νικόλ, κατέθεσαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντας τον Τζάκσον ως «κατά συρροή παιδεραστή». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο:

Ο Τζάκσον φέρεται να ναρκώνει, να βιάζει και να κακοποιεί σεξουαλικά τα παιδιά της οικογένειας Κάσιο.

Η κακοποίηση ξεκίνησε όταν κάποια από τα αδέλφια ήταν μόλις 7 ή 8 ετών.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν για μεγάλες χρονικές περιόδους σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο.

«Πλύση εγκεφάλου» και συμβόλαια σιωπής

Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο Μάικλ Τζάκσον έκανε συστηματική «πλύση εγκεφάλου» στα παιδιά της οικογένειας Κάσιο, εξαναγκάζοντάς τα να υπογράψουν παραπλανητικά συμβόλαια προκειμένου να διασφαλίσει τη σιωπή τους.



Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι που διαχειρίζονται την περιουσία του Τζάκσον απορρίπτουν τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις ως μια «απεγνωσμένη προσπάθεια απόσπασης χρημάτων» και υπενθυμίζουν ότι η οικογένεια Κάσιο στήριζε δημόσια τον τραγουδιστή για δεκαετίες μετά τον θάνατό του.

Το αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό

Για πρώτη φορά έρχονται στο φως φωτογραφίες από το 1996 και το 1998, οι οποίες, σύμφωνα με τους ενάγοντες, αποτυπώνουν τον «τρόμο και τη σύγχυση» που βίωναν ως παιδιά.

Η φωτογραφία του 9χρονου Ντόμινικ: Εμφανίζεται ημίγυμνος σε κρεβάτι ξενοδοχείου, με μια έκφραση δυσφορίας, ενώ ο Τζάκσον τον κρατά σφιχτά. Ο ίδιος σήμερα δηλώνει πως η έκφρασή του μαρτυρά το τραύμα που βίωνε εκείνη τη στιγμή.

Το στιγμιότυπο με τον Άλντο: Ο Τζάκσον ποζάρει με τον τότε 7χρονο Άλντο, ο οποίος φορά μόνο το εσώρουχό του, σε μια στάση που οι δικηγόροι της οικογένειας χαρακτηρίζουν ως «δείγμα σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης».

Οι καταγγελίες για «πλύση εγκεφάλου» και συμβόλαια σιωπής

Η αγωγή περιλαμβάνει μια νέα, σκοτεινή πτυχή: Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι ο Τζάκσον δεν περιορίστηκε στην κακοποίηση, αλλά χρησιμοποίησε μεθόδους «πλύσης εγκεφάλου» στα παιδιά. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι τα ανάγκασε να υπογράψουν παραπλανητικά συμβόλαια, ώστε να διασφαλίσει τη σιωπή τους για δεκαετίες.

Η διάρκεια και η έκταση της κακοποίησης

Σε αντίθεση με άλλες υποθέσεις, οι Κάσιο ισχυρίζονται πως η κακοποίηση δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια εφιαλτική πραγματικότητα που διήρκεσε 25 ολόκληρα χρόνια — από τη δεκαετία του ’80 μέχρι και τον θάνατο του τραγουδιστή το 2009. Οι επιθέσεις φέρονται να συνέβαιναν σε διάφορες τοποθεσίες παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια των περιοδειών του αστέρα.

Η απάντηση της πλευράς Τζάκσον

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Τζάκσον απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για μια «απεγνωσμένη προσπάθεια απόσπασης χρημάτων» (213 εκατομμύρια δολάρια). Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι η οικογένεια Κάσιο στήριζε δημόσια τον Τζάκσον για χρόνια, ακόμα και σε συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2010, όπως σημειώνει δημοσίευμα της Daily Mail.