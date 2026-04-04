Ομοσπονδιακοί πράκτορες στις ΗΠΑ συνέλαβαν δύο συγγενείς του πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ανιψιά του και την κόρη της.

«Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ και η κόρη της είναι τώρα υπό κράτηση» από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε, γιατί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε τις «πράσινες κάρτες» των δύο γυναικών, τερματίζοντας το καθεστώς νόμιμης διαμονής τους στις ΗΠΑ, ανέφερε το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται, ότι ο Κασέμ Σολεϊμανί, που θεωρείται ήρωας από τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν, σκοτώθηκε το 2020 στη Βαγδάτη, από πλήγμα μη επανδρωμένων, αμερικανικών αεροσκαφών.