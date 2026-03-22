Με την πρέπουσα επισημότητα έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Τιφλίδας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Τον Παναγιώτατο υποδέχθηκαν εκ μέρους της κυβέρνησης ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Alexsander Khtisiashvili, και από πλευράς της τοπικής Εκκλησίας οι Μητροπολίτες Γεράσιμος και Μελχισεδέκ.

Στην πίστα του αεροδρομίου, άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων της Γεωργίας απέδωσε τιμές αρχηγού κράτους στον κ.κ. Βαρθολομαίο, ενώ παρόντες ήταν και εκπρόσωποι της ελληνικής διπλωματικής αποστολής.

Το τελευταίο αντίο στον Πατριάρχη Ηλία Β’

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στον εμβληματικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Σιώ, τοποτηρητής του θρόνου της Γεωργίας. Ο Πατριάρχης προσκύνησε τη σορό του μακαριστού Ηλία Β’ και απέτισε φόρο τιμής καταθέτοντας ένα στεφάνι από λευκά τριαντάφυλλα.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία συμμετείχαν μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Γεωργίας, καθώς και Προκαθήμενοι και αντιπρόσωποι από ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο, τιμώντας τη μνήμη του αοιδίμου Πατριάρχη.

Διπλωματικές επαφές στην Τιφλίδα

Παρά το σύντομο της επίσκεψης, ο κ.κ. Βαρθολομαίος είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σημαντικές συναντήσεις στο κατάλυμά του πριν την αναχώρησή του. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Δανιήλ και τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Ιωάννη.

Επιπλέον, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε την πρέσβειρα της Ελλάδας στην Τιφλίδα, Μαρία Θεοδώρου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των επαφών του σε μια ημέρα έντονου συμβολισμού για την ενότητα της Ορθοδοξίας.

