Η ιστορία θυμίζει έντονα εκείνη ενός θρυλικού κατασκόπου: ένας πράκτορας με το όνομα Κοέν διεισδύει στην καρδιά εχθρικής πρωτεύουσας, αποκτά πρόσβαση στην ελίτ της εξουσίας και μεταφέρει κρατικά μυστικά στο Ισραήλ. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Έλι Κοέν, «τον άνθρωπό στη Δαμασκό», εδώ πρόκειται για «τη γυναίκα στη Βηρυτό», όπως αναφέρει η ισραιλινή ιστοσελίδα ynetnews. Και σε αντίθεση με το τραγικό τέλος του Έλι Κοέν στην αγχόνη, η ιστορία της Σουλαμίτ Κοέν καταλήγει σε επιβίωση και μια διαφορετική, ευτυχής έκβαση.

Μετά τη σύλληψή της και την καταδίκη της σε θάνατο δια απαγχονισμού, λιβανέζικο δικαστήριο, πριν από 62 χρόνια, μετέτρεψε την ποινή της σε 20 χρόνια καταναγκαστικών έργων.

Η Σουλαμίτ Κοέν, γνωστή στη Μοσάντ με την κωδική ονομασία «Το Μαργαριτάρι», γεννήθηκε μακριά από τη Βηρυτό. Το 1917 γεννήθηκε στην Αργεντινή και σε παιδική ηλικία μετανάστευσε με την οικογένειά της στην Ιερουσαλήμ. Σε ηλικία 16 ετών, όταν η οικογένειά της αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, παντρεύτηκε τον Ιωσήφ Κισίκ, έναν μεγαλύτερο αλλά εύπορο Λιβανέζο Εβραίο έμπορο, και μετακόμισε μαζί του στη Βηρυτό.

Χάρη στη γοητεία της και τη γνώση γλωσσών, εξελίχθηκε σε εξέχουσα κοσμική προσωπικότητα. Σε δεξιώσεις της Βηρυτού, ανέπτυξε σχέσεις με την πολιτική και στρατιωτική ελίτ του Λιβάνου. Πρόεδροι, υπουργοί και ανώτεροι αξιωματικοί τη θαύμαζαν ως «Μαντάμ Κοέν», ενώ δημιούργησε στενούς δεσμούς με σημαντικά πρόσωπα της εξουσίας, όπως ο πρόεδρος Καμίλ Σαμούν, ο ηγέτης των Φαλαγγιτών Πιερ Ζεμαγιέλ και ακόμη και πρίγκιπες του Κόλπου. Ιδιαίτερα εντυπωσίασε τον πρωθυπουργό Ριάντ αλ-Σολχ, ο οποίος την προσκάλεσε προσωπικά σε χριστουγεννιάτικη δεξίωση στο σπίτι του. Εκεί, ενώ βρισκόταν στον κήπο, άκουσε ανώτερους αξιωματικούς να συζητούν σχέδιο εισβολής στη Γη του Ισραήλ.

Η Σουλαμίτ Κοέν αποφάσισε να μεταφέρει την πληροφορία. Την κατέγραψε με αόρατο μελάνι και φρόντισε να σταλεί κρυφά στο Ισραήλ ουσιαστικά στρατολογώντας τον εαυτό της στον χώρο των πληροφοριών. Οι διασυνδέσεις της ήταν τόσο ισχυρές που ακόμη και μετά τη σύλληψή της, ο Πιερ Ζεμαγιέλ, τότε υπουργός Εσωτερικών του Λιβάνου, την επισκέφθηκε στη φυλακή και διέταξε βελτίωση των συνθηκών κράτησής της.

Για 14 χρόνια, ζούσε μια διπλή ζωή κάτω από τη μύτη των Αρχών. Ο σύζυγός της, που ανακάλυψε το μυστικό της, τη στήριξε και χρηματοδότησε μέρος των εκτεταμένων επιχειρήσεων λαθραίας μεταφοράς. Μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις της σημειώθηκε κοντά στο Χάνουκα. Δεκάδες εβραϊκά παιδιά υπό την προστασία της, επρόκειτο να επιβιβαστούν σε λεωφορείο για να μεταφερθούν λαθραία στα σύνορα της Μετούλα, όταν εντόπισε σε κοντινή απόσταση πράκτορες της αστυνομίας.

Διατηρώντας την ψυχραιμία της, έτρεξε σε ένα παντοπωλείο, αγόρασε δεκάδες κεριά, τα μοίρασε στα παιδιά και έδωσε οδηγίες στον τοπικό ραβίνο να οργανώσει πομπή για το Χάνουκα. Οι πράκτορες που παρακολούθησαν τα παιδιά να περπατούν στην εβραϊκή συνοικία με αναμμένα κεριά, τραγουδώντας το «Μαόζ Τσουρ», θεώρησαν ότι επρόκειτο για αθώο θρησκευτικό έθιμο και αποχώρησαν. Μόλις έφυγαν, η Κοέν φόρτωσε τα παιδιά σε λεωφορεία που τα μετέφεραν με ταχύτητα σε ασφαλές έδαφος.

Όλη αυτή η μυστική δραστηριότητα εκτυλισσόταν πίσω από μια σχεδόν απίθανη βιτρίνα: εκείνη της υποδειγματικής νοικοκυράς και αφοσιωμένης μητέρας επτά παιδιών. Εξωτερικά, η Σουλαμίτ Κοέν έμοιαζε αποκομμένη από τον κόσμο της κατασκοπείας. Η κόρη της, Καρμέλα, την περιέγραφε ως μια γυναίκα που διαρκώς μαγείρευε, έψηνε, έραβε, έπλεκε και κεντούσε. Η βίλα της στην εβραϊκή συνοικία λειτουργούσε ως επιχειρησιακό κέντρο, ενώ ταυτόχρονα παρέμενε ένα ζεστό οικογενειακό σπίτι, όπου φιλοξενούσε την υψηλή κοινωνία της Βηρυτού χωρίς να κινεί υποψίες.

Ωστόσο, το 1961 οι Αρχές πλησίασαν, έπειτα από πληροφορία συνεργάτη της. Η Κοέν συνελήφθη και φυλακίστηκε σε γυναικεία φυλακή στη Βηρυτό, όπου υπέστη σκληρές ανακρίσεις και βαριά ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια. Οι ανακριτές της ξερίζωσαν τα νύχια, της τράβηξαν τα μαλλιά, της έσπασαν τα δόντια και την υπέβαλαν σε ηλεκτροσόκ που την άφησαν τυφλή από το ένα μάτι. Μετά τη σύλληψη του Έλι Κοέν στη Συρία, οι φρουροί την ειρωνεύονταν λέγοντας: «Εκείνος είναι Κοέν και εσύ είσαι Κοέν. Εκείνος κρεμάστηκε, τώρα είναι η σειρά σου».

Παρά τα βασανιστήρια, δεν λύγισε. Δεν πρόδωσε τους χειριστές της και αντλούσε δύναμη απαγγέλλοντας Ψαλμούς. Στο τέλος της δίκης της καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχονισμού. Σε δεύτερο βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν γυναίκα και μητέρα, η ποινή της μετατράπηκε σε 20 χρόνια καταναγκαστικών έργων, η οποία αργότερα μειώθηκε σε επτά χρόνια.

Η μοναδική της ελπίδα κατά τη διάρκεια της φυλάκισης ήταν τα παιδιά της, μερικά από τα οποία είχε ήδη καταφέρει να μεταφέρει λαθραία στο Ισραήλ πριν από τη σύλληψή της, ώστε να μεγαλώσουν με ασφάλεια.

Our woman in Beirut: the untold story of spy Shulamit Cohen



Μετά από έξι χρόνια σε λιβανέζικη φυλακή, η περιπέτειά της έλαβε τέλος. Τον Αύγουστο του 1967, μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, η Κοέν απελευθερώθηκε στο πλαίσιο μυστικής ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και έφτασε στο Ισραήλ, όπου επανενώθηκε με την οικογένειά της. Συγγενείς που παρέμειναν στον Λίβανο μεταφέρθηκαν αργότερα στο Ισραήλ μέσω Κύπρου από πράκτορες της Μοσάντ.

Παρά την εξαιρετική της δράση και την αναγνώρισή της ως μία από τις πλέον τιμημένες γυναίκες στην κοινότητα πληροφοριών του Ισραήλ, μεταξύ άλλων με το Βραβείο του προέδρου, το Μετάλλιο Ελευθερίας του Κέντρου Σάιμον Βίζενταλ και τον τίτλο της Άξιας Πολίτη της Ιερουσαλήμ, η Σουλαμίτ Κοέν παρέμεινε σεμνή, απέφυγε τη δημοσιότητα και έζησε μια σχετικά ιδιωτική ζωή.

Το 2007 έλαβε για πρώτη φορά δημόσια εθνική αναγνώριση, όταν άναψε δάδα στην τελετή για την Ημέρα Ανεξαρτησίας στο Όρος Χερτσλ. Τον Μάιο του 2017, σε ηλικία 100 ετών, η «Γιαγιά Τζέιμς Μποντ» έφυγε ήρεμα από τη ζωή, περιτριγυρισμένη από τα παιδιά της. Ένα από αυτά, ο Ιτσχάκ Λεβανόν, υπηρέτησε αργότερα ως πρέσβης του Ισραήλ στην Αίγυπτο.