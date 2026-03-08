Σε μια δήλωση που ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί μόνο με την πλήρη στρατιωτική και πολιτική κατάρρευση της Τεχεράνης.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πόλεμος να τελειώσει μόνο όταν η Τεχεράνη δεν θα διαθέτει πλέον λειτουργικό στρατό ή πολιτική ηγεσία στην εξουσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One το Σάββατο, ο Τραμπ είπε ότι η αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ σημασίας, αν σκοτωθούν όλοι οι πιθανοί ηγέτες του Ιράν και καταστραφεί ο ιρανικός στρατός.

Στο μεταξύ, αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι έχουν αιχμαλωτιστεί Αμερικανοί στρατιώτες, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι προσπαθεί να αποκρύψει το περιστατικό.

«Μου αναφέρθηκε ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Όμως οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν σε μάχη», έγραψε ο Λαριτζανί το Σάββατο στην πλατφόρμα X.

«Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια είναι κάτι που δεν μπορούν να κρύψουν για πολύ».

It has been reported to me that several American soldiers have been taken prisoner. But the Americans claim that they have been killed in action. Despite their futile efforts, the truth is not something they can hide for too long. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 7, 2026

Ο αμερικανικός στρατός απέρριψε άμεσα τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι δεν έχει αιχμαλωτιστεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ισχυρισμοί του Ιράν είναι ψευδείς.

«Οι ισχυρισμοί του ιρανικού καθεστώτος ότι έχει αιχμαλωτίσει Αμερικανούς στρατιώτες αποτελούν ακόμη ένα παράδειγμα ψεμάτων και παραπληροφόρησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Al Jazeera.

BREAKING: Head of Iran's National Security Council Ali Larijani says "a number" of US soldiers have been captured.



🔴 LIVE updates: https://t.co/sxFarAtscF pic.twitter.com/D1Xx3AWb4H — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 7, 2026

Η ένταση στην περιοχή κλιμακώθηκε μετά την έναρξη, στις 28 Φεβρουαρίου, των κοινών αεροπορικών επιδρομών ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Από τις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, περισσότερες από 150 μαθήτριες και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει μεγάλη αστάθεια σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ η Τεχεράνη έχει απαντήσει με επιθέσεις αντιποίνων σε στόχους που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.