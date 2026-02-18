Στην αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) φαίνεται πως στρέφει το επενδυτικό του βλέμμα ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Έρικ Τραμπ, επιλέγοντας έναν κλάδο που αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του Πενταγώνου.

Συγκεκριμένα ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ επενδύει στον ισραηλινό κατασκευαστή drones, Xtend, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η κίνηση αυτή προβλέπει την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με μια μικρή κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα.

«Χαμηλό κόστος ανά θάνατο»

Η εταιρία, η τεχνολογία της οποίας έχει δοκιμαστεί στη Γάζα τα τελευταία χρόνια, προωθεί ορισμένα από τα συστήματά της ως πυρομαχικά με «χαμηλό κόστος ανά θάνατο». Η εταιρεία, που σύμφωνα με τη Wall Street Journal εγκαινίασε ήδη εγκαταστάσεις στη Φλόριντα, ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο, ενώ συμμετέχει σε διαγωνισμούς του υπουργείου Άμυνας για την ανάδειξη νέων προμηθευτών.

Η οικογενειακή αυτοκρατορία και τα ερωτήματα

Η συγκεκριμένη συγχώνευση αποτελεί την τελευταία επέκταση της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας της οικογένειας Τραμπ μετά την επανεκλογή του προέδρου. Οι δραστηριότητές τους πλέον εκτείνονται σε πλειάδα κλάδων που τελούν υπό τη ρυθμιστική εποπτεία της κυβέρνησης Τραμπ: από τα κρυπτονομίσματα και την πυρηνική σύντηξη, μέχρι τη βαριά βιομηχανία.

Τα νέα αυτά εγχειρήματα, που έχουν αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και λογιστική αξία για την οικογένεια, έχουν αναζωπυρώσει τις επικρίσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων. Ωστόσο, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και ο Όμιλος Τραμπ (Trump Organization) απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.