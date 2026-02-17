Αθώοι κρίθηκαν από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ο πρώην βουλευτής και επιχειρηματίας Χριστάκης Τζιοβάνης στην υπόθεση που συνδέεται με το αποκαλούμενο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και το ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα.

Η κατά πλειοψηφία απόφαση, έκτασης 180 σελίδων, ανακοινώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 10.00 το πρωί σε μια κατάμεστη αίθουσα, παρουσία πλήθους συγγενών, συνεργατών και φίλων των δυο κατηγορουμένων.

Οι δύο πρώην αξιωματούχοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες που αφορούσαν στα αδικήματα συνωμοσίας για καταδολίευση της Δημοκρατίας και επηρεασμό δημόσιου λειτουργού κατά παράβαση του Νόμου, που κυρώνει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς.

Το τριμελές δικαστήριο έκρινε ότι η εισαγγελία απέτυχε να αποδείξει την ύπαρξη πρόθεσης ή να εξακριβώσει ανάμιξη σε απάτη.

Ο Συλλούρης παραιτήθηκε από πρόεδρος της Βουλής το 2020 αφού βίντεο που είχε ηχογραφηθεί κρυφά και μεταδόθηκε από το Αλ Τζαζίρα έδειχνε τον ίδιο και τον Τζιοβάνη να συζητούν τρόπους για να βοηθήσουν έναν δήθεν επενδυτή με ποινικό μητρώο να αποκτήσει κυπριακό δικαστήριο. Το βίντεο δεν αποτέλεσε τμήμα της δικαστικής διαδικασίας.

«Ήμουν και παραμένω καθαρός», δήλωσε ο Συλλούρης στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο. Ο κ. Συλλούρης υποστήριξε ότι η διαπλοκή και η διαφθορά δεν αποδεικνύονται μέσω «φτιαγμένων ή μονταρισμένων εικόνων», αλλά μέσω του πλούτου που αποκτάται ως αποτέλεσμα παράνομων πράξεων. «Το εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ο έλεγχος του πλούτου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να συνδέονται με παράνομο όφελος, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Οι αρχές κατήργησαν στη συνέχεια το πρόγραμμα με βάση το οποίο εκδόθηκαν πάνω από 7.000 διαβατήρια μεταξύ 2007 και 2020, σε ένα πρόγραμμα δημοφιλές σε Ρώσους και Κινέζους επενδυτές.

Δημόσια έρευνα κατέληξε ότι οι εγκρίσεις είχαν δοθεί βάσει διαδικασιών που στερούνταν της κατάλληλης επίβλεψης ενώ αγνοήθηκαν προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το πρόγραμμα, πυροδοτώντας αντιλήψεις για εδραιωμένη διαφθορά.