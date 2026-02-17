Ο Αλεξάντερ Κάσφορντ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου σε παραλιακό πεζόδρομο, μέρα μεσημέρι, ένα κυριακάτικο απόγευμα του περασμένου καλοκαιριού. Η επίθεση, που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων παραθεριστών, είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων και εκτελέστηκε με ψυχρή και αμείλικτη ακρίβεια. Ο 49χρονος ηλεκτρολόγος παρασύρθηκε σε προκαθορισμένο ραντεβού στο Λέισνταουν-ον-Σι, ένα οικογενειακό θέρετρο στο νησί Σέπι της κομητείας Κεντ, και εκεί έπεσε σε ενέδρα.

Καθώς προσπάθησε να διαφύγει από τους διώκτες του, δέχθηκε χτύπημα με μπουκάλι και αφού έπεσε στο έδαφος, λιθοβολήθηκε στο κεφάλι. Ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος, που παρομοιάστηκε με κλωτσιά σε ποδοσφαιρική μπάλα, του έσπασε έξι πλευρά και, κατά πάσα πιθανότητα, προκάλεσε τον θάνατό του. Την ώρα που σοκαρισμένοι περαστικοί έσπευδαν να βοηθήσουν τον ετοιμοθάνατο άνδρα, οι τρεις δράστες καυχιόντουσαν για την πράξη τους. «Τον γ…με τον ρίξαμε… είναι κάτω», φέρεται να είπε ένας, ενώ άλλος αποχώρησε με ειρωνικό χαμόγελο, «σαν να είχε μόλις κερδίσει γλυκά από ζαχαροπλαστείο». Η τρίτη, μια 16χρονη, είχε καταγράψει ολόκληρη την επίθεση σε βίντεο, ουρλιάζοντας ενθουσιασμένη, το οποίο στη συνέχεια προωθήθηκε σε φίλους με τη λεζάντα: «Γ…με έναν παιδόφιλο LOL».

Οι δράστες της ωμής επίθεσης ήταν τρεις ανήλικοι: δύο αγόρια ηλικίας 15 και 16 ετών και ένα κορίτσι 16 ετών. Μετά από δίκη διάρκειας ενός μήνα, το μικρότερο αγόρι και το κορίτσι, που είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες, κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ το μεγαλύτερο αγόρι είχε ήδη δηλώσει ένοχο για την ίδια πράξη. Και οι τρεις αθωώθηκαν για την κατηγορία της δολοφονίας. Λόγω της ηλικίας τους, δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

Η δικαστής Τζάστις Τσίμα-Γκραμπ, αναβάλλοντας την υπόθεση για τη σύνταξη εκθέσεων πριν από την επιβολή ποινών, δήλωσε ότι «οι ετυμηγορίες αυτές θα αλλάξουν τη ζωή τους για πάντα», προσθέτοντας πως «υπήρξε ένας άνθρωπος, ο Αλεξάντερ Κάσφορντ, που πέθανε και αυτό αποτελεί επίσης τραγωδία». Το δικαστήριο άκουσε ότι οι ανήλικοι είχαν χαρακτηρίσει τον ηλεκτρολόγο «παιδόφιλο» και είχαν αποφασίσει να του αποδώσουν αυτό που αποκάλεσαν «σκληρή δικαιοσύνη». Ο μεγαλύτερος από τους τρεις ισχυρίστηκε καταθέτοντας ότι έκανε «το σωστό» επιτιθέμενος στον Κάσφορντ.

Στο Woolwich Crown Court περιγράφηκε πώς ο Κάσφορντ γνώρισε τυχαία τη 16χρονη σε μια αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, της έδωσε την επαγγελματική του κάρτα και αποχώρησε. Αργότερα, εκείνη συναντήθηκε με το μεγαλύτερο αγόρι, το οποίο αποθήκευσε τον αριθμό του θύματος στο κινητό του με το όνομα «Pedo». Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή με μήνυμα που έγραφε: «Γεια, είμαι το κορίτσι από τα ηλεκτρονικά, αλλά να ξέρεις ότι είμαι 16 αν σε νοιάζει κάτι τέτοιο». Ο Κάσφορντ απάντησε: «Πώς σε λένε; Είσαι πολύ όμορφη». Παριστάνοντας τη «Σιένα», μέσα σε δύο ημέρες αντάλλαξαν 75 μηνύματα, στα οποία ο 49χρονος δήλωνε ότι η ηλικία της δεν τον αποθάρρυνε και ότι ήταν 30 ετών.

Την ημέρα του θανάτου του, η «Σιένα» πρότεινε να συναντηθούν, να πάνε στο σπίτι της, καθώς οι γονείς της θα έλειπαν και του ζήτησε να φέρει αλκοόλ. «Θα ήθελα πολύ να σε φιλήσω», της έγραψε ο Κάσφορντ, με εκείνη να απαντά: «Κι εγώ θα ήθελα πολύ να σε φιλήσω». Η παγίδα είχε στηθεί και λίγο αργότερα έκλεισε με ολέθριες συνέπειες. Ο μεγαλύτερος έφηβος ισχυρίστηκε ότι είχε σχεδιάσει απλώς να τον «χτυπήσει μερικές φορές» επειδή θεωρούσε «λάθος» το ότι προσπαθούσε να προσεγγίσει ένα 16χρονο κορίτσι και ότι πίστευε πως η αστυνομία «δεν θα έκανε τίποτα».

Η εισαγγελία τόνισε στο σώμα των ενόρκων ότι, όσο «αποκρουστική» κι αν θεωρούνταν η συμπεριφορά του Κάσφορντ, «αυτό δεν είναι ο Άρχοντας των Μυγών». Το σημείο αυτό υπογράμμισε και ο επικεφαλής επιθεωρητής της Αστυνομίας του Κεντ, Νιλ Κίμπερ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Κάσφορντ δεν είχε παραβιάσει τον νόμο, καθώς η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16. «Δεν υπήρχε τίποτα παράνομο στις πράξεις του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση κρίνεται βάσει αποδεικτικών στοιχείων και νομικού πλαισίου, όχι ηθικών κρίσεων. Παρά ταύτα, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με ορισμένους να αποκαλούν τους ανηλίκους «ήρωες», ενώ άλλοι εξέφρασαν φρίκη για την ωμή βία.

Οι ένορκοι δεν ενημερώθηκαν ότι ο Κάσφορντ φορούσε ηλεκτρονικό βραχιολάκι, καθώς είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παρενόχληση, μετά από περιστατικό κατά το οποίο ακολούθησε 24χρονη γυναίκα στο σπίτι της και άφησε γράμμα και σοκολάτα στην πόρτα της. Είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό και πέθανε στις 10 Αυγούστου, έχοντας κανονίσει το ραντεβού στις 6.45 μ.μ. για να μη παραβιάσει την απαγόρευση κυκλοφορίας. Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος, ζούσε με τους γονείς του στο Ρέινχαμ και οι γείτονες τον περιέγραφαν ως «καλό άνθρωπο».

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και από το κινητό των δραστών. Οι δύο έφηβοι φαίνονται να ακολουθούν το θύμα για περίπου 850 μέτρα, ενώ στο βίντεο ακούγεται η 16χρονη να φωνάζει: «Γ…νε παιδόφιλε, είμαι 16». Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο Αλεξάντερ Κάσφορντ κηρύχθηκε νεκρός λίγο μετά τις 8 μ.μ. Η ιατροδικαστής Άννα Μπίντλστοουν διαπίστωσε πάνω από 30 εξωτερικά τραύματα και κατέληξε ότι τα τραύματα στο στήθος ήταν η πιθανότερη αιτία θανάτου.

Η Εισαγγελία υποστήριξε ότι επρόκειτο για κοινή επίθεση με «σκόπιμη παγίδα», στην οποία «ο καθένας έπαιξε κρίσιμο ρόλο». Παρά τους ισχυρισμούς υπεράσπισης περί «παιδικής απερισκεψίας», η υπόθεση ανέδειξε πώς οι πράξεις τριών ανηλίκων οδήγησαν με ακραία βία στον θάνατο ενός ανθρώπου.