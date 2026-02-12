Σκηνές ακραίας έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί έξω από το γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν, όταν συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά σε νυχτερινό κέντρο της Ελβετίας επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά στους ιδιοκτήτες του καταστήματος, αποδίδοντάς τους ευθέως την ευθύνη για τον θάνατο των παιδιών τους.

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι έφτασαν στο κτίριο της Εισαγγελίας για την τέταρτη ημέρα ανάκρισης, όταν δεκάδες πενθούντες συγγενείς περικύκλωσαν την είσοδο, φορώντας ρούχα με τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων που χάθηκαν στην τραγωδία. Το ζευγάρι, το οποίο βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση μετά την πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 115 στο νυχτερινό κλαμπ Le Constellation, στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, έχει αποδώσει την ευθύνη σε σερβιτόρα που επίσης σκοτώθηκε στη φωτιά.

Καθώς κατευθύνονταν προς το κτίριο για να καταθέσουν, συγγενείς όρμησαν εναντίον τους, με μοναδική προστασία έναν αστυνομικό και τον δικηγόρο τους. Δημοσιογράφος που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα 20 Minuten ότι επικράτησε χάος, με τους ιδιοκτήτες να σπρώχνονται στον τοίχο του κτιρίου, ανήμποροι να διαφύγουν, καθώς ξέσπασε η οργή των συγγενών.

Μέσα στο πλήθος ακούστηκαν βαριές ύβρεις, με έναν γονέα να φωνάζει κλαίγοντας: «Σκοτώσατε τον γιο μου, σκοτώσατε 40 ανθρώπους, θα πληρώσετε γι’ αυτό». Η 40χρονη Τζέσικα Μορέτι έφτασε κοντά σε νευρική κατάρρευση, ενώ ο αδελφός ενός από τα 17χρονα θύματα, του Τρίσταν, φέρεται να επιχείρησε να τη χτυπήσει, ζητώντας της επίμονα να τον κοιτάξει στα μάτια.

Η μητέρα του Τρίσταν, Βενσιάν Στάκι, δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι «δεν θα συγχωρέσουμε ούτε θα ξεχάσουμε», ενώ ο πατέρας του, Κριστιάν Ποντού, ανέφερε ότι βρίσκεται εκεί για να δείξει στην Τζέσικα Μορέτι πόσο βαθιά έχει πλήξει οικογένειες, κατηγορώντας την ότι εγκατέλειψε το κλαμπ, ενώ άλλοι νέοι βοήθησαν τα θύματα.

Παρόντα ήταν και τα μικρότερα αδέλφια του θύματος, ο 14χρονος Τομπίας και η 15χρονη Γιαέλ, οι οποίοι δήλωσαν ότι απαιτούν συγγνώμη από την Τζέσικα Μορέτι και ότι ήρθαν για να της δείξουν πως έχει καταστρέψει οικογένειες. Ο Τομπίας πρόσθεσε ότι αυτό που συνέβη δεν είναι φυσιολογικό και ότι ζητούν δικαιοσύνη, επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο στη Μορέτι όσο και στον δήμο Κραν Μοντανά και το καντόνι του Βαλαί.

Αφού αποκαλέστηκαν επανειλημμένα «δολοφόνοι», ο Ζακ Μορέτι απευθύνθηκε στο πλήθος λέγοντας ότι, αν πρέπει να πληρώσουν, θα το κάνουν, υποστηρίζοντας πως δεν είναι μαφία αλλά εργαζόμενοι και ότι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Το ζευγάρι κατηγορεί σταθερά το προσωπικό του για την πρόκληση της πυρκαγιάς και για το μπλοκάρισμα εξόδου διαφυγής, με διαρροές καταθέσεων να αποδίδουν σε αυτούς τη φράση «δεν είμαστε εμείς, είναι οι άλλοι». Κατά τη διάρκεια περίπου 20 ωρών ανακρίσεων από τρεις εισαγγελείς, η υπερασπιστική τους γραμμή εστίασε στην απόδοση ευθύνης στην 24χρονη σερβιτόρα Κυάν Πανίν, η οποία σκοτώθηκε στη φωτιά, επειδή ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνήματα.

Η Κυάν φορούσε διαφημιστικό κράνος και δεν αντιλήφθηκε ότι τα πυροτεχνήματα άναψαν την οροφή του υπογείου του μπαρ, η οποία ήταν καλυμμένη με εξαιρετικά εύφλεκτο αφρώδες υλικό. Ο Ζακ Μορέτι χαρακτήρισε το περιστατικό «σόου της Κυάν», δηλώνοντας ότι δεν της το απαγόρευσε ούτε της επεσήμανε κανόνες ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι δεν είδαν τον κίνδυνο.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια, με ποινή που μπορεί να φτάσει τα 20 έτη κάθειρξης σε περίπτωση καταδίκης. Η οικογένεια της Κυάν, επίσης γαλλικής υπηκοότητας, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των Μορέτι, με τη στήριξη επιζώντων μαρτύρων, υποστηρίζοντας ότι ήταν η Τζέσικα Μορέτι, υπεύθυνη εκείνης της βραδιάς, που έστειλε την Κυάν με τα μπουκάλια και την ενθάρρυνε να εκτελέσει το επικίνδυνο «νούμερο».

Η δικηγόρος της οικογένειας της Κυάν, Σοφί Αένι, δήλωσε ότι η Κυάν δεν επρόκειτο να εξυπηρετεί τραπέζια, αλλά της ζητήθηκε να βοηθήσει στο υπόγειο λόγω μεγάλου αριθμού παραγγελιών, χωρίς να έχει ενημερωθεί για τον κίνδυνο της οροφής ή να έχει λάβει εκπαίδευση ασφαλείας. Παράλληλα, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των ιδιοκτητών ότι είχαν σχέση «πατριού» ή «αδελφής» με την Κυάν, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη είχε απευθυνθεί στην υπηρεσία προστασίας εργαζομένων για τις συνθήκες απασχόλησής της.

Σύμφωνα με τη Σοφί Αένι, η Κυάν εργαζόταν εξαντλητικά, χωρίς βασικά έγγραφα, όπως σύμβαση εργασίας, ενώ λίγο πριν τον θάνατό της είχε εκφράσει στην οικογένειά της τη σωματική και ψυχική της εξάντληση και την έλλειψη ενσυναίσθησης από τους εργοδότες της.

Η Τζέσικα Μορέτι έχει παραδεχτεί ότι γνώριζε πως το επικίνδυνο «σόου» με τα πυροτεχνήματα πραγματοποιούνταν συχνά, ενώ ζήτησε μια περιορισμένη συγγνώμη για την τραγωδία, χωρίς να αναλάβει ποινική ή αστική ευθύνη. Τα περισσότερα θύματα ήταν έφηβοι, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ελβετίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με συνολικά 19 εθνικότητες μεταξύ νεκρών και τραυματιών.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Εισαγγελία του καντονιού Βαλαί να ανακοινώνει ότι έχουν εκδοθεί περίπου 50 εντάλματα και εντολές, ενώ ο φάκελος περιλαμβάνει σχεδόν 2.000 σελίδες και περισσότερα από 8.500 έγγραφα, με 263 πολιτικούς ενάγοντες να εκπροσωπούνται από 74 δικηγόρους.