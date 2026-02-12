Μαζική αποχώρηση μελών των οικογενειών ξένων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους παρατηρείται στον καταυλισμό Αλ-Χολ της βορειοανατολικής Συρίας. Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις και μαρτυρίες, το φαινόμενο κλιμακώθηκε μετά τις 20 Ιανουαρίου, όταν οι κουρδικές δυνάμεις εγκατέλειψαν τη φύλαξη της δομής και αντικαταστάθηκαν από δυνάμεις της συριακής κυβέρνησης.

Το Αλ-Χολ, ο μεγαλύτερος κλειστός καταυλισμός για τις οικογένειες του Ισλαμικού Κράτους στέγαζε 6.300 αλλοδαπές γυναίκες και παιδιά. Ορισμένοι κρατούνταν στο τμήμα υψίστης ασφαλείας με την ονομασία Annex.

«Από το περασμένο Σάββατο, δεν απομένουν παρά καμιά εικοσαριά οικογένειες», δήλωσε πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη όσων έφυγαν από το Αλ-Χολ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.