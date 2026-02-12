Ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Melania», Μαρκ Μπέκμαν, υπερασπίστηκε τη χρήση μουσικής από την ταινία Phantom Thread του 2017, αφού ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την αφαίρεσή της.

Ο Τζόνι Γκρίνγουντ, ο οποίος συνέθεσε τη μουσική για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις, ισχυρίστηκε σε δήλωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η χρήση της μουσικής αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του με την παραγωγή. Σε κοινή δήλωση που έλαβε το Variety, οι εκπρόσωποι του Γκρίνγουντ και του Άντερσον ανέφεραν: «Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι ένα μουσικό κομμάτι από το Phantom Thread έχει χρησιμοποιηθεί στο ντοκιμαντέρ για Melania».

Οι δικηγόροι του μουσικού ισχυρίστηκαν ότι ενώ ο Γκρίνγουντ δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής επένδυσης, η διανομέας ταινιών Universal «δεν τον συμβουλεύτηκε τον σχετικά με αυτή τη χρήση από τρίτους, κάτι που αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του με την παραγωγή». Ο Μπέκμαν αρνήθηκε παραβίαση, ισχυριζόμενος ότι ακολούθησε το απαιτούμενο πρωτόκολλο και κατέχει τα δικαιώματα χρήσης της μουσικής.

«Είναι ένα κατάφωρο ψέμα. Έχουμε το νόμιμο δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιήσουμε κάθε τραγούδι και μουσικό κομμάτι στην ταινία. Έχουμε τα νόμιμα δικαιώματα να τα χρησιμοποιήσουμε. Κάναμε τα πάντα με τον σωστό τρόπο. Ακολουθήσαμε το πρωτόκολλο. Σεβόμαστε τους καλλιτέχνες. Αποζημιώσαμε όλους για τη μουσική τους», δήλωσε ο Μαρκ Μπέκμαν στο Breitbart News.

«Έχουμε νομικά δεσμευτικές, πλήρως εκτελεσμένες συμβάσεις για να χρησιμοποιήσουμε κάθε τραγούδι στο Melania», πρόσθεσε. «Αυτό είναι απλώς γελοίο», υποστήριξε.

Η ταινία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιλαμβάνει ένα εκτενές απόσπασμα από το «Barbara Rose» τραγούδι που συνέθεσε ο κιθαρίστας των Radiohead για την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον.