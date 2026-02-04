Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει ακραίο «καψόνι» Ρώσων αξιωματικών σε Αφρικανό μισθοφόρο στην Ουκρανία, γιατί έχουν δέσει πάνω του μια νάρκη και τον στέλνουν να πολεμήσει.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ από τον πρώην υφυπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Γκεράσενκο.

Στο βίντεο, ένας Ρώσος ταπεινώνει έναν Αφρικανό, δένοντας στο στήθος του μια αντιαρματική νάρκη και στη συνέχεια τον κοροϊδεύει.

«Λοιπόν, αυτοί είναι οι νέοι που ήρθαν να πολεμήσουν», λέει και μετά ρωτάει το όνομα του άνδρα. Στη συνέχεια τον βρίζει και έπειτα τον σπρώχνει με το τουφέκι, λέγοντας «Θα τρέξεις προς το δάσος… Άντε τι φοβάσαι; Μη τα κάνεις επάνω σου».

Σύμφωνα με τον Γκεράσενκο, ο μισθοφόρος είναι από την Κένυα και αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε μια επίθεση, που περιγράφεται ως αόριστες «ειδικές αποστολές» στην πρώτη γραμμή.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες: