Ο ιδρυτής μιας λευκής υπερασπιστικής συμμορίας και κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία φέρεται να θυσίασε ένα άλογο σε μια ανατριχιαστική τελετουργία, πιστεύοντας ότι έτσι ο φίλος και συνεργός του θα μπορούσε να «το καβαλήσει και να φτάσει στη Βαλχάλα».

Ο λόγος για τον 42χρονο συμμορίτη Μπράντον Γκέρνερ, ο οποίος δικάζεται για διπλή δολοφονία και κακούργημα κακοποίησης ζώου. Σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που εξασφάλισε το KATU-TV, ο Γκέρνερ πυροβόλησε και σκότωσε το άλογο, με το όνομα Lemon, στο πλαίσιο μιας τελετής εμπνευσμένης από τη σκανδιναβική μυθολογία, ώστε ο φίλος του, Κόντι Όλσεν, να μπορέσει να εισέλθει στη Βαλχάλα, τον μυθικό «παράδεισο των πολεμιστών».

Οι Αρχές κατηγορούν τον Γκέρνερ ότι συνωμότησε με τον Όλσεν για τη δολοφονία του 57χρονου Ρόμπερτ Ράιλι και της 34χρονης Άσλεϊ Γουίλιαμς, σε ένα περιστατικό που οι ερευνητές χαρακτηρίζουν «στραβωμένη αγοραπωλησία ναρκωτικών», στις 16 Νοεμβρίου 2023. Τα πτώματα των δύο θυμάτων βρέθηκαν πεταμένα κάτω από σκουπίδια, καλυμμένα με μπλε μουσαμά και κουβέρτα, ενώ η Γουίλιαμς είχε δεχτεί περισσότερες από 20 μαχαιριές.

Περίπου έναν μήνα μετά τις δολοφονίες, ο Όλσεν σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς στην κομητεία Πιρς της Ουάσινγκτον. Οι αστυνομικοί είχαν επιχειρήσει να τον σταματήσουν ως ύποπτο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Όλσεν, ο Γκέρνερ προχώρησε στη θανάτωση του αλόγου, σε μια πράξη που οι Αρχές χαρακτήρισαν ως «θυσία στον σκανδιναβικό θεό του θανάτου, Όντιν», ώστε ο φίλος του να έχει «ένα άλογο για να φτάσει στη Βαλχάλα». Το άλογο Lemon πυροβολήθηκε εξ επαφής και βρέθηκε νεκρό μπροστά από τον στάβλο του. Η ιδιοκτήτριά του, Κάρεν Γκριρ, ήταν εκείνη που το ανακάλυψε.

«Το βρήκα το πρωί να κείτεται νεκρό. Δεν πρόκειται να το βγάλω ποτέ από το μυαλό μου», δήλωσε συγκλονισμένη.

Η κόρη της, Ντελάνι Γκριρ-Μπρίκαλ, χαρακτήρισε τον θάνατο του ζώου «παράλογο και ανούσιο».

Ο Γκέρνερ, εμφανώς καλυμμένος με τατουάζ, είχε ιδρύσει τη λευκή υπερασπιστική οργάνωση, ενώ βρισκόταν στη φυλακή για προηγούμενες καταδίκες. Στο παρελθόν είχε εκτίσει περίπου 22 χρόνια κάθειρξης για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ληστείες, διαρρήξεις και επιθέσεις.

Συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2024 και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες τόσο για τις ανθρωποκτονίες όσο και για τη θανάτωση του αλόγου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.