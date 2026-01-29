Συναγερμός σήμανε στην επαρχία Κοτζαέλι στα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, όταν σημειώθηκε έκρηξη στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της εταιρείας Τουρκικά Πετρέλαια (TÜPRAŞ) στη Νικομήδεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το περιστατικό δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες, ενώ οι αρμόδιες ομάδες επενέβησαν άμεσα για τον έλεγχο της κατάστασης.

Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται, την ώρα που το συμβάν προκαλεί ανησυχία, καθώς η TÜPRAŞ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές μονάδες της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας.

Σε δήλωση της TÜPRAŞ, αναφέρθηκε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο χώρο των δεξαμενών του διυλιστηρίου της Νικομήδειας τέθηκε υπό έλεγχο από τις ομάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα και ότι δεν υπήρξαν θύματα. Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι «στο διυλιστήριο μας στη Νικομήδεια, γύρω στις 21:30 το βράδυ, σημειώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή των δεξαμενών, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις τεχνικές ομάδες ασφαλείας μας. Κανένας συνάδελφος μας δεν επηρεάστηκε. Οι λειτουργίες μας συνεχίζονται κανονικά».