Ένα απίστευτο περιστατικό αεροπορικής αγένειας εκτυλίχθηκε σε πτήση της Qatar Airways από τη Ντόχα προς τη Μόσχα, προκαλώντας οργή, αμηχανία και έντονες αντιδράσεις από επιβάτες και πλήρωμα.

Πρωταγωνίστρια ήταν μια γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής, και η οποία επέμεινε να ακουμπά τα πόδια της στην πλάτη του καθίσματος μπροστά της, μετατρέποντας την πτήση σε πραγματικό εφιάλτη για τους γύρω της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κατάσταση ξέφυγε όταν η επιβάτιδα που καθόταν μπροστά της τόλμησε να γείρει ελαφρώς το κάθισμά της. Η γυναίκα εξαγριώθηκε και όχι μόνο αρνήθηκε να κατεβάσει τα πόδια της, αλλά άρχισε να κουνά βίαια το κάθισμα με τα παπούτσια της.

Σε ένα από τα πιο εξοργιστικά στιγμιότυπα, χτυπούσε τα αθλητικά της παπούτσια μεταξύ τους πάνω από το κεφάλι της μπροστινής επιβάτιδας, η οποία αναγκάστηκε να σκύψει μπροστά για να μπορέσει να δουλέψει στον φορητό της υπολογιστή.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τόσο από άλλους επιβάτες όσο και από το πλήρωμα καμπίνας, η γυναίκα αρνιόταν πεισματικά να αλλάξει στάση. «Αυτό είναι ελευθερία, απλώς δεν το καταλαβαίνετε», φέρεται να είπε το θύμα, περιγράφοντας την παράλογη στάση της συνεπιβάτιδάς της. «Ελευθερία που οι άλλοι σου στερούν».

Το περιστατικό προκάλεσε ειρωνικά σχόλια από επιβάτες γύρω τους. Ένας άνδρας αστειεύτηκε λέγοντας «αυτό είναι business class», ενώ μια γυναίκα σχολίασε πως «αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στη Ρωσία». Άλλοι Ρώσοι επιβάτες δήλωσαν ότι αισθάνονταν πως ταξίδευαν σε «Discomfort Class».

Η επιβάτιδα που δεχόταν την παρενόχληση σχολίασε δηκτικά: «Όπως λέει και η παροιμία, μπορείς να βγάλεις κάποιον από τη λάσπη, αλλά η λάσπη δεν βγαίνει από τον άνθρωπο».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το πλήρωμα προσπάθησε επανειλημμένα να την πείσει να κατεβάσει τα πόδια της. Μια αεροσυνοδός μάλιστα γονάτισε δίπλα της και της εξήγησε ήρεμα ότι η συμπεριφορά της ήταν απαράδεκτη και επικίνδυνη. Τελικά, και μετά από αρκετή ώρα έντασης, η γυναίκα συμμορφώθηκε και κατέβασε τα πόδια της.

Μία από τις θεωρίες που κυκλοφόρησαν ήταν ότι στην γυναίκα είχαν αρνηθεί αναβάθμιση θέσης και διαμαρτυρόταν με αυτόν τον τρόπο, «πετώντας» σαν να βρισκόταν στη business class.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πρόσφατα βίντεο και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά επιβατών σε πτήσεις, υπενθυμίζοντας πως λίγη στοιχειώδης ευγένεια μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ταξίδι και έναν εφιάλτη στα 10.000 μέτρα.