Πυροβολισμός σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Αριζόνα σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές καθώς υπάρχουν αναταραχές και μεγάλος προβληματισμός εξαιτίας των νεκρών στη Μινεάπολη. Σύμφωνα με το NBC και τον εκπρόσωπο του Τμήματος Σερίφη της Κομητείας Πίμα το περιστατικό αφορούσε την Συνοριοφυλακή στην Αριζόνα.

Η ταυτότητα του ατόμου που δέχθηκε τον πυροβολισμό και δέχθηκε αμέσως τις πρώτες βοήθειες δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα ενώ το περιστατικό σημειώθηκε στη νότια Κομητεία Πίμα κοντά στο σημείο 15 της οδού West Arivaca περίπου στις 7:30 π.μ., σύμφωνα με δελτίο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Σάντα Ρίτα. Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι μετέφερε το άτομο σε κρίσιμη κατάσταση.

Border Patrol shooting in Arizona leaves one in critical condition



Individual airlifted to Tucson trauma center after incident on West Arivaca Road



FBI and Pima County Sheriff investigating with Customs and 🅱️order Protection



Οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες εάν έχει τραυματιστεί και κάποιος από τους συνοριοφύλακες. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.