Εικόνες που θυμίζουν ταινία καταστροφής εκτυλίσσονται στο Νισέμι της Σικελίας, όπου μια πρωτοφανής μετακίνηση του εδάφους απειλεί να εξαφανίσει ολόκληρη την πόλη από τον χάρτη. Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι εγκατέλειψαν έντρομοι τις εστίες τους, καθώς το οροπέδιο πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η ιστορική περιοχή άρχισε να καταρρέει.

Η κατολίσθηση, που εκτείνεται σε ένα μέτωπο τεσσάρων χιλιομέτρων, έχει ήδη παρασύρει στο κενό δρόμους, αυτοκίνητα και υποδομές, ενώ δεκάδες κτίρια χάσκουν πάνω από την απότομη πλαγιά.

«Αναπόφευκτη η κατάρρευση»

Οι εκτιμήσεις των αρχών είναι σοκαριστικές. Η μετακίνηση της γης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την εφημερίδα Il Post να αναφέρει ότι οι ρωγμές βαθαίνουν ώρα με την ώρα. Ο Salvo Cocina, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας στη Σικελία, ήταν κατηγορηματικός: «Όλα τα σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση 50 έως 70 μέτρων από το σημείο της αποκόλλησης θα καταρρεύσουν αναπόφευκτα».

Η καταστροφή ξεκίνησε από τη γειτονιά Sante Croci, όπου η άσφαλτος διαλύθηκε και το έδαφος υποχώρησε κατά πολλά μέτρα. Η πόλη των 25.000 κατοίκων είναι πλέον σχεδόν αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα, καθώς οι δύο κύριοι οδικοί άξονες προς την Κατάνια και το Καλτατζιρόνε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο κυκλώνας Harry και οι πληγές του 1997

Η αιτία της τραγωδίας εντοπίζεται στον συνδυασμό των ακραίων καιρικών φαινομένων και της γεωλογικής ιδιαιτερότητας της περιοχής. Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε ο κυκλώνας Harry διαπέρασαν το αμμώδες υπέδαφος και έφτασαν στο στρώμα αργίλου, μετατρέποντάς το σε μια ολισθηρή παγίδα που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά της.

Παρά το γεγονός ότι οι πιο επικίνδυνες ζώνες εκκενώθηκαν μέσα σε μόλις δύο ώρες, η ανησυχία για τις επόμενες ημέρες είναι διάχυτη. Το Νισέμι «στοιχειώνεται» από τις μνήμες του 1997, όταν μια παρόμοια κατολίσθηση είχε ισοπεδώσει 70 σπίτια, φέρνοντας στο φως εγκληματικές παραλείψεις στις οικοδομικές άδειες και το σύστημα αποστράγγισης – ευθύνες που, όπως σημειώνεται, δεν τιμωρήθηκαν ποτέ.