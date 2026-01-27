Έρχονται οι έσχατες μέρες; Οι επιστήμονες ετοιμάζονται να ενημερώσουν το «Ρολόι της Αποκάλυψης» την Τρίτη, πυροδοτώντας εικασίες ότι θα μετακινηθεί δυσοίωνα προς τα μπροστά, εν μέσω φόβων για πυρηνικό πόλεμο, την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και άλλες υπαρξιακές απειλές.

Η επίσημη ώρα για το 2026 θα ανακοινωθεί στις 10 π.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), δηλαδή στις 5 μ.μ. ώρα Ελλάδας, σε ζωντανή συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Μαρίας Ρέσα και ειδικών σε πυρηνικά όπλα, κλιματική αλλαγή, βιολογικές απειλές και ανατρεπτικές τεχνολογίες. Όπως αναφέρει η New York Post, το «Ρολόι της Αποκάλυψης» δημιουργήθηκε το 1947, όταν ο φόβος για πυρηνικό πόλεμο ήταν στο αποκορύφωμά του, και λειτουργεί ως μεταφορά για το πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην αυτοκαταστροφή.

Πώς γεννήθηκε το «Ρολόι της Αποκάλυψης» και τι συμβολίζουν τα μεσάνυχτα

Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» δημιουργήθηκε από το Bulletin of the Atomic Scientists, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είχε ιδρυθεί δύο χρόνια νωρίτερα από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, τον Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Σικάγου που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των πρώτων ατομικών όπλων στο πλαίσιο του Manhattan Project.

Κάθε χρόνο, η «ημέρα της καταστροφής» αναπροσαρμόζεται με βάση το πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια ανθρωπογενή καταστροφή, που συμβολίζεται από τα μεσάνυχτα. Όσο πιο κοντά πλησιάζουν οι δείκτες στο 12, τόσο πιο κοντά υποτίθεται ότι είμαστε στο τέλος. Η ελπίδα είναι ότι αυτή η «πιο σκοτεινή» κλεψύδρα θα παρακινήσει την ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει «τις πιο επείγουσες, ανθρωπογενείς υπαρξιακές απειλές του κόσμου», γυρίζοντας, μεταφορικά και κυριολεκτικά, πίσω το «Ρολόι της Αποκάλυψης». Δυστυχώς, για όσους παρακολουθούν το ρολόι, ο χρόνος για την ανθρωπότητα μετρά αντίστροφα.

Γιατί οι ειδικοί λένε ότι το ρολόι μπορεί να πάει ακόμα πιο κοντά στα μεσάνυχτα

Όταν δημιουργήθηκε, το «Ρολόι της Αποκάλυψης» είχε οριστεί στα επτά λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Τώρα βρίσκεται στα 89 δευτερόλεπτα πριν «χτυπήσει» 12, το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει ποτέ στην αυτοκαταστροφή.

«Κατά τη γνώμη μου, το ρολόι θα μπορούσε να μετακινηθεί προς τα μπροστά κατά τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο», δήλωσε στη Daily Mail η Αλίσια Σάντερς-Ζάκρε, επικεφαλής πολιτικής της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων. Η πρόγνωση για το 2026 είναι πράγματι ζοφερή, σύμφωνα με ειδικούς.

Η Σάντερς-Ζάκρε πιστεύει ότι ο «συναγερμός Αρμαγεδδώνα» θα μπορούσε να «πηδήξει», λόγω του παγκόσμιου οπλοστασίου των 12.000 πυρηνικών όπλων και της αύξησης των εντάσεων μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων. Οι αψιμαχίες και οι κλιμακούμενες απειλές για πλήρους κλίμακας πόλεμο ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν το καλοκαίρι φαίνεται ότι υπογράμμισαν αυτόν τον κίνδυνο.

«Ενώ ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών αποτελεί υπαρξιακή απειλή εδώ και 80 χρόνια, έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο, λόγω εκρηκτικών επενδύσεων στα πυρηνικά όπλα, ολοένα και πιο απειλητικής πυρηνικής ρητορικής και ενεργειών», δήλωσε η Σάντερς-Ζάκρε.

Την ίδια στιγμή, ο δρ Σ. Τζ. Μπιρντ, ερευνητής στο «Centre for the Study of Existential Risk» του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, είπε στη Daily Mail ότι το ρολόι θα έπρεπε να μετακινηθεί προς τα μπροστά κατά εννέα ολόκληρα δευτερόλεπτα, επικαλούμενος ανησυχίες για άμεση πυρηνική σύγκρουση ανάμεσα «στις υπερδυνάμεις του κόσμου».

«Η πολυμερής παγκόσμια τάξη έχει πλέον καταρρεύσει πλήρως και βρισκόμαστε ήδη σε μια πολυπολική πραγματικότητα, όπου όλες οι χώρες αναγκάζονται να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα σε αυταρχικούς ισχυρούς άνδρες», είπε ο επιστήμονας.

Ο Μπιρντ σημείωσε ότι ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου δεν ήταν άμεσος λόγω της φιλικής σχέσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά ότι θα γίνει ζήτημα μακροπρόθεσμα, επειδή οι δύο ηγέτες «είναι απίθανο να παραμείνουν φίλοι για πάντα». Οι ειδικοί επισήμαναν επίσης ότι η Συνθήκη New START, που περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια των κρατών, αναμένεται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου.

Ο Χάμζα Τσόντρι, υπεύθυνος για την τεχνητή νοημοσύνη και την εθνική ασφάλεια στο Future of Life Institute, υποστήριξε ότι το «Ρολόι της Αποκάλυψης» θα έπρεπε να μετακινηθεί 5 έως 10 δευτερόλεπτα προς τα μπροστά. «Για πρώτη φορά από τις αρχές του Ψυχρού Πολέμου, δεν θα υπάρχει καμία διμερής συνθήκη ελέγχου εξοπλισμών που να περιορίζει τα στρατηγικά οπλοστάσια ΗΠΑ-Ρωσίας», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη κατάρρευση της αρχιτεκτονικής ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών».

Από τα πυρηνικά στην τεχνητή νοημοσύνη, η νέα απειλή που «μετρά» το ρολόι

Ο πυρηνικός πόλεμος δεν είναι η μόνη πιθανή καταστροφή στο ραντάρ όσων παρακολουθούν το ρολόι. Ο Μπιρντ προειδοποίησε επίσης για την αυξανόμενη πανταχού παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία χαρακτήρισε «κινητήρια δύναμη υπαρξιακού κινδύνου» αντίστοιχη με τα πυρηνικά όπλα.

Στο νέο τους βιβλίο «If Anyone Builds It, Everyone Dies: Why Superhuman AI Would Kill Us All», οι επιστήμονες υπολογιστών Έλιεζερ Γιούντκοβσκι και Νέιτ Σόαρς προειδοποίησαν ότι το ανθρώπινο είδος θα αφανιστεί από συνθετικούς ιούς και άλλα μέσα, αν δεν πατήσουμε τον «διακόπτη» τερματισμού. «Αν οποιαδήποτε εταιρεία ή ομάδα, οπουδήποτε στον πλανήτη, κατασκευάσει μια τεχνητή υπερνοημοσύνη χρησιμοποιώντας οτιδήποτε έστω και λίγο μοιάζει με τις σημερινές τεχνικές, βασισμένη σε οτιδήποτε έστω και λίγο μοιάζει με τη σημερινή κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης, τότε όλοι, παντού στη Γη, θα πεθάνουν», προειδοποίησαν οι «γκουρού» της τεχνητής νοημοσύνης, που εργάζονται στο Machine Intelligence Research Institute (MIR) στο Μπέρκλεϊ, στην εισαγωγή του καθόλου διακριτικού βιβλίου τους.